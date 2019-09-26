Збільшення пропозиції валюти на міжбанківському валютному ринку в 2019 році зумовлене появою нових фундаментальних факторів.
Дивися повний текст НБУ назвав чинники зміцнення гривні до долара.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 12:02
НБУ назвав чинники зміцнення гривні до долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ назвав чинники зміцнення гривні до долара.
Додано: Вів 01 жов, 2019 12:02
Ну посмотрим что будет к новому году , смотрю уже в обменках бакс в верх попер .
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