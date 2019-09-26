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НБУ назвав чинники
зміцнення гривні до долара

НБУ назвав чинники зміцнення гривні до долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:02

НБУ назвав чинники зміцнення гривні до долара

Пропонуємо до обговорення:
Збільшення пропозиції валюти на міжбанківському валютному ринку в 2019 році зумовлене появою нових фундаментальних факторів.

Дивися повний текст НБУ назвав чинники зміцнення гривні до долара.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:02

Ну посмотрим что будет к новому году , смотрю уже в обменках бакс в верх попер .
art_kovka12
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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