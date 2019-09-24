Компанія Maruti Suzuki – індійська дочірня марка японського виробника, представила абсолютно нову модель доступного кросовера для внутрішнього ринку.
Дивися повний текст Suzuki офіційно представила субкомпактний кросовер (фото).
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Додано: Вів 01 жов, 2019 12:11
Suzuki офіційно представила субкомпактний кросовер (фото)
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Дивися повний текст Suzuki офіційно представила субкомпактний кросовер (фото).
Додано: Вів 01 жов, 2019 12:11
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