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Suzuki офіційно представила
субкомпактний кросовер (фото)

Suzuki офіційно представила субкомпактний кросовер (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:11

Suzuki офіційно представила субкомпактний кросовер (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Maruti Suzuki – індійська дочірня марка японського виробника, представила абсолютно нову модель доступного кросовера для внутрішнього ринку.

Дивися повний текст Suzuki офіційно представила субкомпактний кросовер (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:11

Продавали б у нас нові кросовери за 4500 баксів - про євробляхи і не задумувалися б ...
Puente
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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