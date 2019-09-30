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Гончарук розповів, як
побороти контрабанду

Гончарук розповів, як побороти контрабанду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:17

Гончарук розповів, як побороти контрабанду

Пропонуємо до обговорення:
Контрабанду можна перемогти тільки спільними силами уряду, СБУ і прокуратури під координацією Президента України.

Дивися повний текст Гончарук розповів, як побороти контрабанду.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:17

Да , да отличаются, события на АрселорМиттал это подтвердили :) И перезагрузить, это как ? Уволить и снова взять на работу ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:25

Re: Гончарук розповів, як побороти контрабанду

“Неможливо побороти контрабанду, яку покривають прокуратура, СБУ, силами Міністерства фінансів. Тому мене не дивує, що в минулому уряді це було зробити набагато складніше. Я переконаний в тому, що нинішні керівники прокуратури та Служби безпеки України якісно відрізняються, моральними якостями, перш за все, від тих людей, які очолювали ці органи до цього”, – сказав Гончарук.

Прем’єр висловив упевненість, що контрабанду можна буде побороти і припинити тільки силами уряду, СБУ і прокуратури – якщо співпраця цих органів буде забезпечена під координацією Президента і при його лідерстві.

Точніше - не подолати, а добити, бо вона вже зменшилась в рази:
«Действительно, на таможне и на границе очень сильно, в разы уменьшилась контрабанда. Ну очень, прямо очень. Они стоят, они не знают, куда нести. Мы получаем тысячи месседжей по поводу, ну возьмите, ну пойдите. Да, остановили большое количество контрабанды». Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/yuriybutusov ... 22190.html

Невже струмочки таки знайшли дірочки в зеленій дамбі? :shock: :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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