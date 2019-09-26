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Завод Коломойського, який
уклав мирову угоду з НБУ,...

Завод Коломойського, який уклав мирову угоду з НБУ,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:35

Завод Коломойського, який уклав мирову угоду з НБУ,...

Пропонуємо до обговорення:
«Нікопольський завод феросплавів», який належить до так званої групи «Приват».

Дивися повний текст Завод Коломойського, який уклав мирову угоду з НБУ, подав до суду на ПриватБанк.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:35

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