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НБУ підбив підсумки купівлі
валюти на міжбанку (інфографіка)

НБУ підбив підсумки купівлі валюти на міжбанку (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:46

НБУ підбив підсумки купівлі валюти на міжбанку (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України за січень-вересень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4156,6 млн доларів і продав на 248,2 млн доларів.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:46

"В течение сентября НБУ купил на межбанке валюты на 930,3 млрд долларов."
Ну наконецто, догнали и перегнали Америку !
booben90
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