Національний банк України за січень-вересень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4156,6 млн доларів і продав на 248,2 млн доларів.
Дивися повний текст НБУ підбив підсумки купівлі валюти на міжбанку (інфографіка).
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Додано: Вів 01 жов, 2019 14:46
НБУ підбив підсумки купівлі валюти на міжбанку (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ підбив підсумки купівлі валюти на міжбанку (інфографіка).
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:46
"В течение сентября НБУ купил на межбанке валюты на 930,3 млрд долларов."
Ну наконецто, догнали и перегнали Америку !
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