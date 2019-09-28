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Світовий банк: дохід на одну
особу в Україні дуже низький

Світовий банк: дохід на одну особу в Україні дуже низький
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:52

Світовий банк: дохід на одну особу в Україні дуже низький

Пропонуємо до обговорення:
Дохід на одну особу та продуктивність праці в Україні перебувають на чи не найнижчому рівні в регіоні.

Дивися повний текст Світовий банк: дохід на одну особу в Україні дуже низький.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:53

Проблема не в производительности труда, а в куче нахлебников и бездельников всех мастей. т.е есть частное предприятие из условно 100 чел которое имеет производительность европейского уровня, а есть гос шарага на 900 чел, которая ничерта не делает. В результате 1000 чел работает с производительностью в 10 раз ниже чем в ЕС
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:00

Re: Світовий банк: дохід на одну особу в Україні дуже низьки

У нас еще на каждого работающего по 10 "начальников" - бездельников - чьих то блатных деток, любовниц, сватьев, братьев и т.д. они тоже статистику портят
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:13

  ssnet написав:Проблема не в производительности труда, а в куче нахлебников и бездельников всех мастей. т.е есть частное предприятие из условно 100 чел которое имеет производительность европейского уровня, а есть гос шарага на 900 чел, которая ничерта не делает. В результате 1000 чел работает с производительностью в 10 раз ниже чем в ЕС

Речь идет о среднедушевом ВВП. Проблема Украины не в том, что слишком много госсобственности, а в том, что почти не осталось отраслей с высокой добавленной стоимостью (высокотехнгологичной промышленности и отраслевой науки, требующей миллионов часов НИОКР при производстве того или иного изделия). Основу ВВП составляет промышленность первого передела сырья/растениеводство/услуги (в основном торговля)/малоэтажное строительство, где взрыной рост генерации добавленной стоимости почти невозможен
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:05

абсолютно верно! с 90-х сформировалось направление "бизнес по-украински" - сверхскоростная окупаемость вложений или вообще отсутствие вложений при максимальной скорости высасывания ресурсов... и вот это все начинает заканчиваться, а наработок на будущее как не было, так и нет
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:19

Re: Світовий банк: дохід на одну особу в Україні дуже низьки

В Сингапуре в начале 60-х производительность была ниже плинтуса, однако создав свободную экономику она сегодня одна из самых развитых стран Азии.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:28

  otg написав:В Сингапуре в начале 60-х производительность была ниже плинтуса, однако создав свободную экономику она сегодня одна из самых развитых стран Азии.


Я бы понял, услышав подобное от первокурсника ... причем неэкономической специальности. Но здесь же экономический форум. Давайте оставим рассказы про "свободу" для агитпропа. В Сингапуре прводили целый комплекс реформ. А без этого отдельно взятые "свободы" напоминают старый анекдот, о том что в СССР в порядке частичного реформирования пятый автопарк перешел на левостороннее движение.

Например, я открыл Гугл и нашел, что в январе этого года Грузия заняла 16 место в рейтинге экономической свободы. При этом Германия на 24 месте, а Китай вообще на 100 месте. Ну и?
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