Світовий банк: дохід на одну особу в Україні дуже низький

Додано: Вів 01 жов, 2019 18:05

абсолютно верно! с 90-х сформировалось направление "бизнес по-украински" - сверхскоростная окупаемость вложений или вообще отсутствие вложений при максимальной скорости высасывания ресурсов... и вот это все начинает заканчиваться, а наработок на будущее как не было, так и нет

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