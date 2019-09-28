Дохід на одну особу та продуктивність праці в Україні перебувають на чи не найнижчому рівні в регіоні.
Дивися повний текст Світовий банк: дохід на одну особу в Україні дуже низький.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 14:52
Світовий банк: дохід на одну особу в Україні дуже низький
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світовий банк: дохід на одну особу в Україні дуже низький.
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:53
Проблема не в производительности труда, а в куче нахлебников и бездельников всех мастей. т.е есть частное предприятие из условно 100 чел которое имеет производительность европейского уровня, а есть гос шарага на 900 чел, которая ничерта не делает. В результате 1000 чел работает с производительностью в 10 раз ниже чем в ЕС
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:00
Re: Світовий банк: дохід на одну особу в Україні дуже низьки
У нас еще на каждого работающего по 10 "начальников" - бездельников - чьих то блатных деток, любовниц, сватьев, братьев и т.д. они тоже статистику портят
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:13
Речь идет о среднедушевом ВВП. Проблема Украины не в том, что слишком много госсобственности, а в том, что почти не осталось отраслей с высокой добавленной стоимостью (высокотехнгологичной промышленности и отраслевой науки, требующей миллионов часов НИОКР при производстве того или иного изделия). Основу ВВП составляет промышленность первого передела сырья/растениеводство/услуги (в основном торговля)/малоэтажное строительство, где взрыной рост генерации добавленной стоимости почти невозможен
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:05
абсолютно верно! с 90-х сформировалось направление "бизнес по-украински" - сверхскоростная окупаемость вложений или вообще отсутствие вложений при максимальной скорости высасывания ресурсов... и вот это все начинает заканчиваться, а наработок на будущее как не было, так и нет
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:19
Re: Світовий банк: дохід на одну особу в Україні дуже низьки
В Сингапуре в начале 60-х производительность была ниже плинтуса, однако создав свободную экономику она сегодня одна из самых развитых стран Азии.
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:28
Я бы понял, услышав подобное от первокурсника ... причем неэкономической специальности. Но здесь же экономический форум. Давайте оставим рассказы про "свободу" для агитпропа. В Сингапуре прводили целый комплекс реформ. А без этого отдельно взятые "свободы" напоминают старый анекдот, о том что в СССР в порядке частичного реформирования пятый автопарк перешел на левостороннее движение.
Например, я открыл Гугл и нашел, что в январе этого года Грузия заняла 16 место в рейтинге экономической свободы. При этом Германия на 24 месте, а Китай вообще на 100 месте. Ну и?
Додано: Вів 01 жов, 2019 21:15
Re: Світовий банк: дохід на одну особу в Україні дуже низьки
Нужно больше работать и меньше есть...
Black Jack - White Business
Додано: Сер 02 жов, 2019 07:16
Дорогой товарищ в том то и дело что форум экономический, только вы всю дорогу пытайтесь отрицать объективные экономические законы. Вы пытайтесь утверждать что чем хуже для бизнеса тем лучше для экономики Но это же нонсенс. С вас смеётся весь мир
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:06
Я уж не знаю, то ли вы не прочли мое сообщение, то ли вообще не мне отвечали
Но попробую сформулировать проше - чтобы превратить Украину в европейский аналог Сингапура, недостаточно принять законы, делающие экономику "свободной" - нужен целый комплекс мер. В Сингапуре были проведены множественные реформы. А там, где все ограничивается полумерами и показухой, получаем что-то наподобе Грузии, где по разного рода отчётам экономика свободная (преимущественно свободная), но иностранный бизнес не выстраивентся в очереди
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