Світовий банк: дохід на одну особу в Україні дуже низький

Додано: Чет 03 жов, 2019 15:50

PasserBy написав:

Я уж не знаю, то ли вы не прочли мое сообщение, то ли вообще не мне отвечали

Но попробую сформулировать проше - чтобы превратить Украину в европейский аналог Сингапура, недостаточно принять законы, делающие экономику "свободной" - нужен целый комплекс мер. В Сингапуре были проведены множественные реформы.

Я уж не знаю, то ли вы не прочли мое сообщение, то ли вообще не мне отвечалиНо попробую сформулировать проше - чтобы превратить Украину в европейский аналог Сингапура, недостаточно принять законы, делающие экономику "свободной" - нужен целый комплекс мер. В Сингапуре были проведены множественные реформы.

А иначе, в лучшм случае, получаем что-то наподобе Грузии, где по разного рода отчётам экономика свободная (преимущественно свободная), но иностранный бизнес не выстраивентся в очереди

Какие множественные? Что Вы придумываете всякий бред. Вы хотя бы прочли книжку Ли Куан Ю. Все кто выскочил из нищеты, реформы были одинаковые и все они были связанные с освобождением экономики, снятия всяческих барьеров в торговле и бизнесе.Дорогой товарищ, к Вашему сведению Грузия сделала огромный шаг вперед. Если в начале 2000-х ЗП в Грузии была около 8-10 долл, свет и воду подавали по часам, а газ вообще поотрезали, то сегодня ЗП в Грузии 400-600 долл, Батуми превратился в курорт мирового уровня и инвестиции туда действительно идут, а не так как придумываете Вы или Вам говорит рос. пропогандистское ТВ. Другой вопрос что есть еще и политические сдерживающие факторы, но куда от них дется в постсовдепии.Да Грузия не стала Сингапуром, но и Сингапур в миг не превратился в первую экономику Азии. Да и ошибок в Грузии хватает. Но направление правильное и все возможные рейтинги об этом говорят. Но нужно понимать что Грузия не Украина. Кроме завода по производству Колхиды, виноградников и боржоми там никогда ничего не было. Если бы подобные реформы были проведены в Украине мы б давно со своим потенциалом обогнали бы Польшу и даже б приблизились к развитым экономикам. Но этого еще долго не будет, ибо экономикой управляют такие же как Вы выпускники экономических ПТУ, которые вообще не понимают что такое экономика. Я бы вообще запретил бы преподавать нашим псевдоэкономистам в ВУЗах Украины. Ничегому толковому они научить не могут. Нужно приглашать преподавателей исключительно из США и Британии. Да они дорогие, но по крайней мере хоть чему то научат молодежь.