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Світовий банк: дохід на одну
особу в Україні дуже низький

Світовий банк: дохід на одну особу в Україні дуже низький
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:12

  Волгарь написав:
  ssnet написав:Проблема не в производительности труда, а в куче нахлебников и бездельников всех мастей. т.е есть частное предприятие из условно 100 чел которое имеет производительность европейского уровня, а есть гос шарага на 900 чел, которая ничерта не делает. В результате 1000 чел работает с производительностью в 10 раз ниже чем в ЕС

Речь идет о среднедушевом ВВП. Проблема Украины не в том, что слишком много госсобственности, а в том, что почти не осталось отраслей с высокой добавленной стоимостью (высокотехнгологичной промышленности и отраслевой науки, требующей миллионов часов НИОКР при производстве того или иного изделия). Основу ВВП составляет промышленность первого передела сырья/растениеводство/услуги (в основном торговля)/малоэтажное строительство, где взрыной рост генерации добавленной стоимости почти невозможен

Отрасли с "высокой добавленной стоимостью" просто так ничего не дадут, а могут еще и тянуть вниз. Например в Китае многое датируется государством. Если какое-то предприятие в Украине создаст чудесный автомобиль, вы его купите - думаю не ... Вы решите та пусть другие покупают, а я посмотрю. Если через пару лет жалоб не будет. вот тогда подумаю. В промышленности люди более консервативны - кто все время покупал и его устраивало, тот не будет искать на свою опу проблемы и искать что-то, даже если оно чуть лучше и чуть дешевле. Есть много стран, которые делают простую продукцию и услуги и у них ВВ на душу населения норм. Правде там минимум халавщиков.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:25

  ssnet написав:
  Волгарь написав:
  ssnet написав:Проблема не в производительности труда, а в куче нахлебников и бездельников всех мастей. т.е есть частное предприятие из условно 100 чел которое имеет производительность европейского уровня, а есть гос шарага на 900 чел, которая ничерта не делает. В результате 1000 чел работает с производительностью в 10 раз ниже чем в ЕС

Речь идет о среднедушевом ВВП. Проблема Украины не в том, что слишком много госсобственности, а в том, что почти не осталось отраслей с высокой добавленной стоимостью (высокотехнгологичной промышленности и отраслевой науки, требующей миллионов часов НИОКР при производстве того или иного изделия). Основу ВВП составляет промышленность первого передела сырья/растениеводство/услуги (в основном торговля)/малоэтажное строительство, где взрыной рост генерации добавленной стоимости почти невозможен

Отрасли с "высокой добавленной стоимостью" просто так ничего не дадут, а могут еще и тянуть вниз. Например в Китае многое датируется государством. Если какое-то предприятие в Украине создаст чудесный автомобиль, вы его купите - думаю не ... Вы решите та пусть другие покупают, а я посмотрю. Если через пару лет жалоб не будет. вот тогда подумаю. В промышленности люди более консервативны - кто все время покупал и его устраивало, тот не будет искать на свою опу проблемы и искать что-то, даже если оно чуть лучше и чуть дешевле. Есть много стран, которые делают простую продукцию и услуги и у них ВВ на душу населения норм. Правде там минимум халавщиков.

Слова/слова/слова. Перед страной стоит простая задача - утроить среднедушевой ВВП хотя бы до 10 тыс. долларов на человека (с нынешних 3,5 тыс.). Структура современной экономики Украины ТОЧНО НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЭТОГО СДЕЛАТЬ. Денег нет/рабочие руки разбегаются и вымирают самыми быстрыми темпами в мире, внутренний рынок скукоживается, из ресурсов остался только чернозем на продажу да жел. руда, инфраструктура не развивалась последние 30 лет, значительная часть обрабатывающей промышленности уничтожено.
Единственный выход - инвестиции. Превратить сбережения в инвестиции внутри страны пока ставки по депозитам составляют 15+ годовых, невозможно, да и большая часть их идет на обслуживание госдолга. Внешний инвестор в воюющую страну с хаотичным правовым полем, где государство занимает деньги на 13 недель под т еже 15+ процентов годовых тоже не пойдет. Экспортный потенциал (кроме продуктов ГМО кукурудзы и соняшника) невелик.
ЭТО-ФАКТЫ. Все остальное - от лукавого.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:59

  ssnet написав:Отрасли с "высокой добавленной стоимостью" просто так ничего не дадут, а могут еще и тянуть вниз. Например в Китае многое датируется государством. Если какое-то предприятие в Украине создаст чудесный автомобиль, вы его купите - думаю не ... Вы решите та пусть другие покупают, а я посмотрю. Если через пару лет жалоб не будет. вот тогда подумаю. В промышленности люди более консервативны - кто все время покупал и его устраивало, тот не будет искать на свою опу проблемы и искать что-то, даже если оно чуть лучше и чуть дешевле. Есть много стран, которые делают простую продукцию и услуги и у них ВВ на душу населения норм. Правде там минимум халавщиков.

Мне действительно интересно, какие это страны?

Богатые страны = страны, производящие товары с высокой добавленной стоимостью.
Это же очевидно.
Услуги -- это уже производные от промышленности, пусть даже вынесенной в Китай.

P.S. Есть исключения, в виде большого объёма сырья на маленькое население.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:50

  PasserBy написав:
Я уж не знаю, то ли вы не прочли мое сообщение, то ли вообще не мне отвечали :)
Но попробую сформулировать проше - чтобы превратить Украину в европейский аналог Сингапура, недостаточно принять законы, делающие экономику "свободной" - нужен целый комплекс мер. В Сингапуре были проведены множественные реформы.
Какие множественные? Что Вы придумываете всякий бред. Вы хотя бы прочли книжку Ли Куан Ю. Все кто выскочил из нищеты, реформы были одинаковые и все они были связанные с освобождением экономики, снятия всяческих барьеров в торговле и бизнесе.
А иначе, в лучшм случае, получаем что-то наподобе Грузии, где по разного рода отчётам экономика свободная (преимущественно свободная), но иностранный бизнес не выстраивентся в очереди
Дорогой товарищ, к Вашему сведению Грузия сделала огромный шаг вперед. Если в начале 2000-х ЗП в Грузии была около 8-10 долл, свет и воду подавали по часам, а газ вообще поотрезали, то сегодня ЗП в Грузии 400-600 долл, Батуми превратился в курорт мирового уровня и инвестиции туда действительно идут, а не так как придумываете Вы или Вам говорит рос. пропогандистское ТВ. Другой вопрос что есть еще и политические сдерживающие факторы, но куда от них дется в постсовдепии. :) Да Грузия не стала Сингапуром, но и Сингапур в миг не превратился в первую экономику Азии. Да и ошибок в Грузии хватает. Но направление правильное и все возможные рейтинги об этом говорят. Но нужно понимать что Грузия не Украина. Кроме завода по производству Колхиды, виноградников и боржоми там никогда ничего не было. Если бы подобные реформы были проведены в Украине мы б давно со своим потенциалом обогнали бы Польшу и даже б приблизились к развитым экономикам. Но этого еще долго не будет, ибо экономикой управляют такие же как Вы выпускники экономических ПТУ, которые вообще не понимают что такое экономика. Я бы вообще запретил бы преподавать нашим псевдоэкономистам в ВУЗах Украины. Ничегому толковому они научить не могут. Нужно приглашать преподавателей исключительно из США и Британии. Да они дорогие, но по крайней мере хоть чему то научат молодежь.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:53

  ssnet написав:Отрасли с "высокой добавленной стоимостью" просто так ничего не дадут, а могут еще и тянуть вниз. Например в Китае многое датируется государством. Если какое-то предприятие в Украине создаст чудесный автомобиль, вы его купите - думаю не ... Вы решите та пусть другие покупают, а я посмотрю. Если через пару лет жалоб не будет. вот тогда подумаю. В промышленности люди более консервативны - кто все время покупал и его устраивало, тот не будет искать на свою опу проблемы и искать что-то, даже если оно чуть лучше и чуть дешевле. Есть много стран, которые делают простую продукцию и услуги и у них ВВ на душу населения норм. Правде там минимум халавщиков.
Примеры в студию что "многое" датируется гос-вом кроме электромобилей и почты?
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:28

Re: Світовий банк: дохід на одну особу в Україні дуже низьки

Ой та ладно ... Взяти яку небуть Португалію для прикладу , чи там Сейшельські острови ... Офігеть яку високотехнологічну продукцію виробляють ...
Все це - абсолютно штучні речі ...
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