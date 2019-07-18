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Дивися повний текст Lifecell запустив соціальний тариф з низькою вартістю.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 15:43
Lifecell запустив соціальний тариф з низькою вартістю
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Дивися повний текст Lifecell запустив соціальний тариф з низькою вартістю.
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:43
Переманюють у київстара, воно і правильно. Ненавиджу цього оперетора звязку.
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