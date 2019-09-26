Про це йдеться на сайті компанії.
Дивися повний текст Lifecell запустив соціальний тариф з низькою вартістю.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:43
Lifecell запустив соціальний тариф з низькою вартістю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Lifecell запустив соціальний тариф з низькою вартістю.
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:43
Переманюють у київстара, воно і правильно. Ненавиджу цього оперетора звязку.
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:38
Почему именно у Киевстара? В тех местах так всё плохо, что других операторов нет? В Подолье Водафон у меня тоже работал. А вот Лайф ловился в крайне редких местах. Предложение платить 20 грн в 28 дней, чтобы не пользоваться связью, заманчиво звучит не для всех.
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:44
там есть прикол. при выезде за пределы этого города(да даже если случайно словите соседнюю вышку) тариф сбрасывается!!! и вместо него ставится ОЧЕНЬ дорогой подням.
Зараз переглядають цей форум: moveton, vitali_kalinin і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|