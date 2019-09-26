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Lifecell запустив соціальний
тариф з низькою вартістю

Lifecell запустив соціальний тариф з низькою вартістю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:43

Lifecell запустив соціальний тариф з низькою вартістю

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті компанії.

Дивися повний текст Lifecell запустив соціальний тариф з низькою вартістю.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:43

Переманюють у київстара, воно і правильно. Ненавиджу цього оперетора звязку.
serzhikivan0ff
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:38

  serzhikivan0ff написав:Переманюють у київстара, воно і правильно. Ненавиджу цього оперетора звязку.

Почему именно у Киевстара? В тех местах так всё плохо, что других операторов нет? В Подолье Водафон у меня тоже работал. А вот Лайф ловился в крайне редких местах. Предложение платить 20 грн в 28 дней, чтобы не пользоваться связью, заманчиво звучит не для всех.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:44

там есть прикол. при выезде за пределы этого города(да даже если случайно словите соседнюю вышку) тариф сбрасывается!!! и вместо него ставится ОЧЕНЬ дорогой подням.
arheops
 
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