Про це йдеться на сайті компанії.
Дивися повний текст Lifecell запустив соціальний тариф з низькою вартістю.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 15:43
Lifecell запустив соціальний тариф з низькою вартістю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Lifecell запустив соціальний тариф з низькою вартістю.
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:43
Переманюють у київстара, воно і правильно. Ненавиджу цього оперетора звязку.
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:38
Почему именно у Киевстара? В тех местах так всё плохо, что других операторов нет? В Подолье Водафон у меня тоже работал. А вот Лайф ловился в крайне редких местах. Предложение платить 20 грн в 28 дней, чтобы не пользоваться связью, заманчиво звучит не для всех.
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:44
там есть прикол. при выезде за пределы этого города(да даже если случайно словите соседнюю вышку) тариф сбрасывается!!! и вместо него ставится ОЧЕНЬ дорогой подням.
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:10
Да ладно, вот так прямо сразу? На сайте пишут несколько иное:
Т.е., например, до очередной полуночи точно можно смело выезжать куда попало и ничего никуда не сбросится. И если посмотреть чуть ниже чему равна "стандартная тарификация", то там видно, что "ОЧЕНЬ дорогой подням" - это 0 грн в день. Откуда доказательства, что врут?
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