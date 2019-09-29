Типа денег много -- и так заплатят.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:21
Додано: Сер 02 жов, 2019 14:38
а чо по всей стране не запустить - вставить зажратых сговорившихся иностранных операторов?
Додано: Сер 02 жов, 2019 14:50
Re: Lifecell запустив соціальний тариф з низькою вартістю
Так у нас всі зажаті іноземні, шляк би їх трафив
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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