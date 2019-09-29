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Lifecell запустив соціальний
тариф з низькою вартістю

Lifecell запустив соціальний тариф з низькою вартістю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:21

  chipmunk написав:Чому киянам нічого смачного не пропонують :(

Типа денег много -- и так заплатят.
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а чо по всей стране не запустить - вставить зажратых сговорившихся иностранных операторов?
PV
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:50

Re: Lifecell запустив соціальний тариф з низькою вартістю

Так у нас всі зажаті іноземні, шляк би їх трафив
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:27

  PV написав:а чо по всей стране не запустить - вставить зажратых сговорившихся иностранных операторов?

В смысле "вставить иностранных операторов" -- life не менее иностранный.
Из "национальных" есть полумертвый Тримоб (вроде) да Интертелеком на альтернативных технологиях...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 06:46

Re: Lifecell запустив соціальний тариф з низькою вартістю

  _hunter написав:Тримоб
В 3Моб-е остатки сети стагнируют, я им давно пользуюсь, по городу то там то тут постепенно пропадает связь и приходиться переходить на БС Водафона. Вероятно он скоро станет как Лайкамобайл, полностью виртуальным оператором.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:29

Re: Lifecell запустив соціальний тариф з низькою вартістю

_hunter написав:
  PV написав:а чо по всей стране не запустить - вставить зажратых сговорившихся иностранных операторов?

В смысле "вставить иностранных операторов" -- life не менее иностранный.
Из "национальных" есть полумертвый Тримоб (вроде) да Интертелеком на альтернативных технологиях...


Интертелеком это собственно приднестровский Днестртелеком по сути, по происхождению и бенефициарам.
Кстати у меня Интертелеком самый дешевый номер из всех операторов, 50 грн, 100 минут на других операторов, 600 минут на местные городские номера.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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