Верховна Рада у липні ухвалила закон про «зелені тарифи» для домашніх СЕС.
Дивися повний текст Набув чинності «Зелений» тариф на е/е для приватних домогосподарств.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 16:40
Набув чинності «Зелений» тариф на е/е для приватних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Набув чинності «Зелений» тариф на е/е для приватних домогосподарств.
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:41
Очень опасно. Как только число таких станций перевалит за 30% энергорынка нас ждет полный коллапс
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