Набув чинності «Зелений» тариф на е/е для приватних...

Додано: Сер 02 жов, 2019 15:55

К 2020 г. для 12 из 15 атомных энергоблоков украинских АЭС закончится проектный срок работы. Восемь из них уже работают сверхпроектное время, а в 2023 г. может возникнуть проблема закрытия первого блока Южно-Украинской АЭС, — тогда истечет разрешенная продолжительность его работы по обновленной в 2013-м лицензии.

АЭС давали такую дешевую э/э по причине того, что достались нам в наследство от СССР.В цене только себестоимость ТВЭЛов и операционнные расходы.А скоро заканчивается срок их эксплуатацииБолее того, закрытие АЭС стоит огромных денег, которые тоже не понятно откуда брать...По ссылке - 1,35 млрд евро за 1 энергоблок.А на счет секты - я сторонник минимизации любых (политических, экономических, культурных...) отношений со страной-оккупантом.А в плане энергетики - я за энергетическую безопасность и самодостаточность.И в этом плане развитие возобновляемых источников э/э есть несомненное благо для страны. И за это надо платить.А безопасность нам даст ориентация на энергорынок ЕС (жаль, что ооочень медленно идет процес подключения к UCTE