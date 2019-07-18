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Набув чинності «Зелений»
тариф на е/е для приватних...

Набув чинності «Зелений» тариф на е/е для приватних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:40

Набув чинності «Зелений» тариф на е/е для приватних...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада у липні ухвалила закон про «зелені тарифи» для домашніх СЕС.

Дивися повний текст Набув чинності «Зелений» тариф на е/е для приватних домогосподарств.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:41

Очень опасно. Как только число таких станций перевалит за 30% энергорынка нас ждет полный коллапс
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:33

  otg написав:Очень опасно. Как только число таких станций перевалит за 30% энергорынка нас ждет полный коллапс

Население большого объема на рынке электроэнергии не создает.
Там ДТЭК и компания строят солнечные и ветровые, которые занимают десятки гектаров.
И этих "строителей" не остановить.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 07:21

  cannabis_ua написав:
  otg написав:Очень опасно. Как только число таких станций перевалит за 30% энергорынка нас ждет полный коллапс

Население большого объема на рынке электроэнергии не создает.
Там ДТЭК и компания строят солнечные и ветровые, которые занимают десятки гектаров.
И этих "строителей" не остановить.
Зря Вы так думаете. У меня в городе и вокруг все усеяно панелями и строят кучу новых.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:00

  otg написав:Очень опасно. Как только число таких станций перевалит за 30% энергорынка нас ждет полный коллапс

Та ладно!
Потом, например, введут градацию - днем 70% тарифа, ночью 150%
И все начнут ставить литиевые аккумуляторы а-ля Tesla PowerWall для запасания э/э от панелей днем и продажи в сеть ночью. :)
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:14

tmp01, хотелось бы посмотреть как эта система будет работать зимой когда день пасмурный и короткий, а ночь - длинная и холодная. Да и платить по зеленым тарифам за потребляемую ЭЭ у меня лично нет ни малейшего желания.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:42

RomanTik
Зимой ветряки будут в ходу - ветра у нас сильные почти всегда зимой.
А стоимость зеленого тарифа постоянно понижается, в пределе сравняется с обычной.
Но платить за это все равно нам с вами прийдеться, это не избежно (платили же все это время за российский газ и ТВЭЛы, не бухтели)))
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:04

Re: Набув чинності «Зелений» тариф на е/е для приватних...

  tmp01 написав:(платили же все это время за российский газ и ТВЭЛы, не бухтели)))

и что? зато АЭС обеспечивали страну самой дешевой энергией. Да и с газом всё не однозначно - сейчас покупаем тот же газ, но с накруткой за "европейское" происхождение. или вы из секты - на зло врагу буду платить за энергию втридорога, но лишь бы не из РФ?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:55

RomanTik
АЭС давали такую дешевую э/э по причине того, что достались нам в наследство от СССР.
В цене только себестоимость ТВЭЛов и операционнные расходы.
А скоро заканчивается срок их эксплуатации :(
https://zn.ua/energy_market/gotova-li-u ... 6160_.html
К 2020 г. для 12 из 15 атомных энергоблоков украинских АЭС закончится проектный срок работы. Восемь из них уже работают сверхпроектное время, а в 2023 г. может возникнуть проблема закрытия первого блока Южно-Украинской АЭС, — тогда истечет разрешенная продолжительность его работы по обновленной в 2013-м лицензии.

Более того, закрытие АЭС стоит огромных денег, которые тоже не понятно откуда брать...
По ссылке - 1,35 млрд евро за 1 энергоблок.

А на счет секты - я сторонник минимизации любых (политических, экономических, культурных...) отношений со страной-оккупантом.
А в плане энергетики - я за энергетическую безопасность и самодостаточность.
И в этом плане развитие возобновляемых источников э/э есть несомненное благо для страны. И за это надо платить.
А безопасность нам даст ориентация на энергорынок ЕС (жаль, что ооочень медленно идет процес подключения к UCTE :( )
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:22

  tmp01 написав:RomanTik
АЭС давали такую дешевую э/э по причине того, что достались нам в наследство от СССР.
В цене только себестоимость ТВЭЛов и операционнные расходы.
А скоро заканчивается срок их эксплуатации :(
https://zn.ua/energy_market/gotova-li-u ... 6160_.html
К 2020 г. для 12 из 15 атомных энергоблоков украинских АЭС закончится проектный срок работы. Восемь из них уже работают сверхпроектное время, а в 2023 г. может возникнуть проблема закрытия первого блока Южно-Украинской АЭС, — тогда истечет разрешенная продолжительность его работы по обновленной в 2013-м лицензии.

Более того, закрытие АЭС стоит огромных денег, которые тоже не понятно откуда брать...
По ссылке - 1,35 млрд евро за 1 энергоблок.

А на счет секты - я сторонник минимизации любых (политических, экономических, культурных...) отношений со страной-оккупантом.
А в плане энергетики - я за энергетическую безопасность и самодостаточность.
И в этом плане развитие возобновляемых источников э/э есть несомненное благо для страны. И за это надо платить.
А безопасность нам даст ориентация на энергорынок ЕС (жаль, что ооочень медленно идет процес подключения к UCTE :( )

Энергорынок ЕС - это 12-20 евроцентов за Квт-ч для розничного потребителя.
При з/п в 2000 ЕВРО это не очень напряжно (хотя в Европе и при таких доходах экономят и на отоплении и на охлаждении - в Германии, бытовая сплит-система, стоящая едва ли не в трети квартир в России, большая редкость). А при з/п в 350 ЕВРО....
А на счет АЭС Вы правы - они ПОКА генерируют энергию по цене в 500 грн. за МВТ-Ч (т.е. НА ПОРЯДОК) дешевле любых возобновляемых источников. Но с выведением их из эксплуатации ее придется импортировать.
Волгарь
 
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