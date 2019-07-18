Набув чинності «Зелений» тариф на е/е для приватних...

Додано: Сер 02 жов, 2019 16:42

Вам, оно, конечно, из рассеи виднее))))1. Энергорынок - это не только "покупать", но и "продавать" (а пока у нас профицит э/э).2. Основная цель объединения энергосистем - стабильность работы и подстраховка при форс-мажорах. Заодно уменьшим зависимость от Росии.3. В Германии климат совсем другой, потому и не ставят поголовно сплиты. А вовсе не от дороговизны. (Был в июле в Баварии - проходил неделю в ветровке, а у нас тут было +35-40)4. Вот чтобы не импортировать э/э после закрытия АЭС и надо развивать зеленые источники. О чем я тут и кричу тем, кто за это платить не хочет )Но прогресс на нашей стороне - панели дешевеют, литиевые аккумуляторы дешевеют, в каждом райцентре появляются фирмы-инсталяторы СЭС. Все будет ОК