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Набув чинності «Зелений»
тариф на е/е для приватних...

Набув чинності «Зелений» тариф на е/е для приватних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:42

Волгарь
Вам, оно, конечно, из рассеи виднее))))

1. Энергорынок - это не только "покупать", но и "продавать" (а пока у нас профицит э/э).
2. Основная цель объединения энергосистем - стабильность работы и подстраховка при форс-мажорах. Заодно уменьшим зависимость от Росии.
3. В Германии климат совсем другой, потому и не ставят поголовно сплиты. А вовсе не от дороговизны. (Был в июле в Баварии - проходил неделю в ветровке, а у нас тут было +35-40)
4. Вот чтобы не импортировать э/э после закрытия АЭС и надо развивать зеленые источники. О чем я тут и кричу тем, кто за это платить не хочет )
Но прогресс на нашей стороне - панели дешевеют, литиевые аккумуляторы дешевеют, в каждом райцентре появляются фирмы-инсталяторы СЭС. Все будет ОК :)
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:55

  otg написав:Очень опасно. Как только число таких станций перевалит за 30% энергорынка нас ждет полный коллапс

Поддерживайте число в районе 29.999% и полный коллапс не наступит.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 06:18

  tmp01 написав:
  otg написав:Очень опасно. Как только число таких станций перевалит за 30% энергорынка нас ждет полный коллапс

Та ладно!
Потом, например, введут градацию - днем 70% тарифа, ночью 150%
И все начнут ставить литиевые аккумуляторы а-ля Tesla PowerWall для запасания э/э от панелей днем и продажи в сеть ночью. :)
И что это меняет относительно того что я сказал?
otg
 
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