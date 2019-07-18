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Набув чинності «Зелений»
тариф на е/е для приватних...

Набув чинності «Зелений» тариф на е/е для приватних...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:42

Волгарь
Вам, оно, конечно, из рассеи виднее))))

1. Энергорынок - это не только "покупать", но и "продавать" (а пока у нас профицит э/э).
2. Основная цель объединения энергосистем - стабильность работы и подстраховка при форс-мажорах. Заодно уменьшим зависимость от Росии.
3. В Германии климат совсем другой, потому и не ставят поголовно сплиты. А вовсе не от дороговизны. (Был в июле в Баварии - проходил неделю в ветровке, а у нас тут было +35-40)
4. Вот чтобы не импортировать э/э после закрытия АЭС и надо развивать зеленые источники. О чем я тут и кричу тем, кто за это платить не хочет )
Но прогресс на нашей стороне - панели дешевеют, литиевые аккумуляторы дешевеют, в каждом райцентре появляются фирмы-инсталяторы СЭС. Все будет ОК :)
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:55

  otg написав:Очень опасно. Как только число таких станций перевалит за 30% энергорынка нас ждет полный коллапс

Поддерживайте число в районе 29.999% и полный коллапс не наступит.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 06:18

  tmp01 написав:
  otg написав:Очень опасно. Как только число таких станций перевалит за 30% энергорынка нас ждет полный коллапс

Та ладно!
Потом, например, введут градацию - днем 70% тарифа, ночью 150%
И все начнут ставить литиевые аккумуляторы а-ля Tesla PowerWall для запасания э/э от панелей днем и продажи в сеть ночью. :)
И что это меняет относительно того что я сказал?
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:41

Re: Набув чинності «Зелений» тариф на е/е для приватних...

  otg написав:И что это меняет относительно того что я сказал?

Убирает поводы для коллапса.
Солнечные станции будут более равномерно отдавать э/э в сеть в течении суток.
А для ветряных - аккумуляторы будут сглаживать пики и падения выработки.
Профит ))
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:50

  tmp01 написав:Волгарь
Вам, оно, конечно, из рассеи виднее))))

1. Энергорынок - это не только "покупать", но и "продавать" (а пока у нас профицит э/э).
2. Основная цель объединения энергосистем - стабильность работы и подстраховка при форс-мажорах. Заодно уменьшим зависимость от Росии.
3. В Германии климат совсем другой, потому и не ставят поголовно сплиты. А вовсе не от дороговизны. (Был в июле в Баварии - проходил неделю в ветровке, а у нас тут было +35-40)
4. Вот чтобы не импортировать э/э после закрытия АЭС и надо развивать зеленые источники. О чем я тут и кричу тем, кто за это платить не хочет )
Но прогресс на нашей стороне - панели дешевеют, литиевые аккумуляторы дешевеют, в каждом райцентре появляются фирмы-инсталяторы СЭС. Все будет ОК :)

Дело не в России - в РФ на ближайшие 50 лет никаких проблем с энергетикой не предвидится, в а ЭЛЕМЕНТАРНОМ ЗДРАВОМ СМЫСЛЕ.
Вы правы, ПОКА у Украины профицит эл. энергии. И это при снижении генерации вдвое за 30 лет - с 300 до 150 млрд. кВт-ч в год. А причина его образования проза - потеря 50% экономики, 2/3 промышленности и 30% бытовых потребителей (населения). К тому же к началу 30-х годов ВСЕ АЭС (55% генерации) придется вывести из эксплуатации. Строительство новых 15 Гвт мощностей потребует до 100 млрд. долларов - таких денег просто нет/и вряд ли удастся их занять.
Теперь насчет возобновляемых источников. Если зеленый тариф на солнечную генерацию составляет 4,5 грн/Квт-ч без НДС (5,5 с НДС), то это означает, что рядовому потребителю в сети этот кВт-ч c учетом распределения и маржи эл. сети обойдется в 7. За такие деньги никто покупал энергию не будет, и вся солнечная генерация существует лишь до тех пор, пока АЭС отправляют в сеть электричество по цене 600 грн/Мвт-ч. О судьбе подобных субсидий см. выше. Это финансы. Теперь немного физики и географии.
Мощность потока солнечной энергии, падающей на поверхность Земли пропорциональна sin угла падения солнечного луча. Иначе говоря, на 23.5-ом градусе широты (Сахара или Аравийская пустыня) 22/3 этот поток равен косинусу 92%, 22/6 - 100%, 22/9 - 92% и 22/12 -68% от мощности потока.
Для Украины (52-46-ой градусы), это соотношение будет (например для Киева - 50-ый градус) 65% 22/3, 90% 22/6, 65% 22/9 и 28% 22/12. С учетом того, что с 1/11 по 1/4 солнечных дней практически не бывает, сравнивать окупаемость гелиостанции в Саудовской Аравии (где солнце жарит 310+ дней в году) и Украине (при одинаковых капитальных затратах) просто неправомерно (даже без учета того, что первой для мощной генерации используется квадратные километры ПУСТЫНИ, а во второй -ЧЕРНОЗЕМА).
То же и ветром - одно дело ветрогенератор в продуваемой насквозь бризами либо с Балтийского/Либо Северного моря - другое в степях Украины.
Конечно, это модно (ВБ даже дает кредиты), экологично, это в тренде, но в сущности АБСОЛЮТНО НЕЭФФЕКТИВНО.
А реально дешевая генерация - ПАРОГАЗОВАЯ СТАНЦИЯ с кПд в 50-55%, позволяющая при сжигании 1 м3 газа получить 5 кВт-ч эл. энергии + почти бесплатное вторичное тепло ТЭЦ для городского теплоснабжения при относительно невысоких (до 2000 долларов на Квт-ч
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:32

Волгарь
По солнечной электроэнергетике - нам не надо конкурировать с ОАЭ или Сахарой. Нам нужно ее развивать для диверсификации. Пусть и с меньшим КПД, но они работают. И когда на крыше 50% коттеджей будет по 5-10-30 кВт установки - это будет существенный вклад в общий энергобаланс.
Тем более, что э/э от мини-СЭС производится вблизи потребителя, она тратится на этой же или соседних улицах. А по цепочке АЭС/ТЭЦ-потребитель теряется процентов 20-30.

По ветровой - у нас тоже есть морское побережье, и там активно строят ветряки.

А на счет "не выгодно и не возможно" - свежая новость:
https://news.finance.ua/ru/news/-/45743 ... nabzheniya
Где системно подходят к возобновляемым источникам э/э, там прогресс ощутим.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:12

  tmp01 написав:
  otg написав:И что это меняет относительно того что я сказал?

Убирает поводы для коллапса.
Солнечные станции будут более равномерно отдавать э/э в сеть в течении суток.
А для ветряных - аккумуляторы будут сглаживать пики и падения выработки.
Профит ))
При чем здесь сглаживание? Нельзя продавать в 5 раз ниже то что закупаешь дороже. Это противоречит всякому здравому смыслу. Я понимаю что в совдепе здравого смысла никогда не было и не будет, но хоть какой то инстинкт самосохранения должен что то подсказывать.
Более того уже появились умники которые прокладывают скрытые кабеля с соседних предприятий и перепродают эл.энергию из общей сети под видом солнечной. Чем дальше тем больше таких лохотронов, а вы кричите уря :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 17:47

otg
Я думал, Вас технический коллапс беспокоит.
А на счет экономического - как я и писал ранее, с течением времени тариф выровняется и подобные злоупотребления потеряют смысл.
Понятно, что пока есть ценовой перекос, будут схемы. Как и с ценой на газ (промышленность/население). Увы, такая страна - силовые органы тупо имеют с этого %% и не дергаются ((

Зато в активе, через пару лет, мы будем иметь мощности по генерации на воспроизводимых источниках. В этом суть.
tmp01
 
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