Набув чинності «Зелений» тариф на е/е для приватних...

Додано: Чет 03 жов, 2019 12:50

tmp01 написав: Волгарь

Вам, оно, конечно, из рассеи виднее))))



1. Энергорынок - это не только "покупать", но и "продавать" (а пока у нас профицит э/э).

2. Основная цель объединения энергосистем - стабильность работы и подстраховка при форс-мажорах. Заодно уменьшим зависимость от Росии.

3. В Германии климат совсем другой, потому и не ставят поголовно сплиты. А вовсе не от дороговизны. (Был в июле в Баварии - проходил неделю в ветровке, а у нас тут было +35-40)

4. Вот чтобы не импортировать э/э после закрытия АЭС и надо развивать зеленые источники. О чем я тут и кричу тем, кто за это платить не хочет )

Но прогресс на нашей стороне - панели дешевеют, литиевые аккумуляторы дешевеют, в каждом райцентре появляются фирмы-инсталяторы СЭС. Все будет ОК Вам, оно, конечно, из рассеи виднее))))1. Энергорынок - это не только "покупать", но и "продавать" (а пока у нас профицит э/э).2. Основная цель объединения энергосистем - стабильность работы и подстраховка при форс-мажорах. Заодно уменьшим зависимость от Росии.3. В Германии климат совсем другой, потому и не ставят поголовно сплиты. А вовсе не от дороговизны. (Был в июле в Баварии - проходил неделю в ветровке, а у нас тут было +35-40)4. Вот чтобы не импортировать э/э после закрытия АЭС и надо развивать зеленые источники. О чем я тут и кричу тем, кто за это платить не хочет )Но прогресс на нашей стороне - панели дешевеют, литиевые аккумуляторы дешевеют, в каждом райцентре появляются фирмы-инсталяторы СЭС. Все будет ОК

Дело не в России - в РФ на ближайшие 50 лет никаких проблем с энергетикой не предвидится, в а ЭЛЕМЕНТАРНОМ ЗДРАВОМ СМЫСЛЕ.Вы правы, ПОКА у Украины профицит эл. энергии. И это при снижении генерации вдвое за 30 лет - с 300 до 150 млрд. кВт-ч в год. А причина его образования проза - потеря 50% экономики, 2/3 промышленности и 30% бытовых потребителей (населения). К тому же к началу 30-х годов ВСЕ АЭС (55% генерации) придется вывести из эксплуатации. Строительство новых 15 Гвт мощностей потребует до 100 млрд. долларов - таких денег просто нет/и вряд ли удастся их занять.Теперь насчет возобновляемых источников. Если зеленый тариф на солнечную генерацию составляет 4,5 грн/Квт-ч без НДС (5,5 с НДС), то это означает, что рядовому потребителю в сети этот кВт-ч c учетом распределения и маржи эл. сети обойдется в 7. За такие деньги никто покупал энергию не будет, и вся солнечная генерация существует лишь до тех пор, пока АЭС отправляют в сеть электричество по цене 600 грн/Мвт-ч. О судьбе подобных субсидий см. выше. Это финансы. Теперь немного физики и географии.Мощность потока солнечной энергии, падающей на поверхность Земли пропорциональна sin угла падения солнечного луча. Иначе говоря, на 23.5-ом градусе широты (Сахара или Аравийская пустыня) 22/3 этот поток равен косинусу 92%, 22/6 - 100%, 22/9 - 92% и 22/12 -68% от мощности потока.Для Украины (52-46-ой градусы), это соотношение будет (например для Киева - 50-ый градус) 65% 22/3, 90% 22/6, 65% 22/9 и 28% 22/12. С учетом того, что с 1/11 по 1/4 солнечных дней практически не бывает, сравнивать окупаемость гелиостанции в Саудовской Аравии (где солнце жарит 310+ дней в году) и Украине (при одинаковых капитальных затратах) просто неправомерно (даже без учета того, что первой для мощной генерации используется квадратные километры ПУСТЫНИ, а во второй -ЧЕРНОЗЕМА).То же и ветром - одно дело ветрогенератор в продуваемой насквозь бризами либо с Балтийского/Либо Северного моря - другое в степях Украины.Конечно, это модно (ВБ даже дает кредиты), экологично, это в тренде, но в сущности АБСОЛЮТНО НЕЭФФЕКТИВНО.А реально дешевая генерация - ПАРОГАЗОВАЯ СТАНЦИЯ с кПд в 50-55%, позволяющая при сжигании 1 м3 газа получить 5 кВт-ч эл. энергии + почти бесплатное вторичное тепло ТЭЦ для городского теплоснабжения при относительно невысоких (до 2000 долларов на Квт-ч