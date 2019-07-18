Набув чинності «Зелений» тариф на е/е для приватних...
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tmp01 написав:otg Я думал, Вас технический коллапс беспокоит. А на счет экономического - как я и писал ранее, с течением времени тариф выровняется и подобные злоупотребления потеряют смысл. Понятно, что пока есть ценовой перекос, будут схемы. Как и с ценой на газ (промышленность/население). Увы, такая страна - силовые органы тупо имеют с этого %% и не дергаются ((
Зато в активе, через пару лет, мы будем иметь мощности по генерации на воспроизводимых источниках. В этом суть.
А вот насчет выравнивания тарифов Вы абсолютно правы - с выведением из оборота мощностей АЭС и продолжением политики закупки угля в Колумбии/Южной Африки (со себестоимостью в 2,5-3 гривны) цена для потребителя поднимется до 4-4,5 гривен за Ктч, и солнечная генерация будет вполне рыночной. Правда, реальные сектора экономики при такой себестоимости, просто исчезнут.
otg написав:В активе особенно ничего иметь не будем. Посмотрите какой срок использования панелей. Все рассчитывают по быстрому урвать, а там будь что будет
Как раз солнечные панели живут долго. "Большинство производителей в среднем дают гарантийные сроки от 10 до 20 лет. Если же говорить о деградации, то обычно производители гарантируют снижение мощности после 10 лет работы не более чем на 10%."
otg написав:В активе особенно ничего иметь не будем. Посмотрите какой срок использования панелей. Все рассчитывают по быстрому урвать, а там будь что будет
Как раз солнечные панели живут долго. "Большинство производителей в среднем дают гарантийные сроки от 10 до 20 лет. Если же говорить о деградации, то обычно производители гарантируют снижение мощности после 10 лет работы не более чем на 10%."
Чушь. Вы далеки до реальности. Срок панелей не более 10 лет, а деградируют ежегодно.