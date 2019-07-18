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Набув чинності «Зелений»
тариф на е/е для приватних...

Набув чинності «Зелений» тариф на е/е для приватних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:26

  tmp01 написав:otg
Я думал, Вас технический коллапс беспокоит.
А на счет экономического - как я и писал ранее, с течением времени тариф выровняется и подобные злоупотребления потеряют смысл.
Понятно, что пока есть ценовой перекос, будут схемы. Как и с ценой на газ (промышленность/население). Увы, такая страна - силовые органы тупо имеют с этого %% и не дергаются ((

Зато в активе, через пару лет, мы будем иметь мощности по генерации на воспроизводимых источниках. В этом суть.

А вот насчет выравнивания тарифов Вы абсолютно правы - с выведением из оборота мощностей АЭС и продолжением политики закупки угля в Колумбии/Южной Африки (со себестоимостью в 2,5-3 гривны) цена для потребителя поднимется до 4-4,5 гривен за Ктч, и солнечная генерация будет вполне рыночной. Правда, реальные сектора экономики при такой себестоимости, просто исчезнут.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:47

Re: Набув чинності «Зелений» тариф на е/е для приватних...

  otg написав:В активе особенно ничего иметь не будем. Посмотрите какой срок использования панелей. Все рассчитывают по быстрому урвать, а там будь что будет

Как раз солнечные панели живут долго.
"Большинство производителей в среднем дают гарантийные сроки от 10 до 20 лет.
Если же говорить о деградации, то обычно производители гарантируют снижение мощности после 10 лет работы не более чем на 10%."
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:36

  tmp01 написав:
  otg написав:В активе особенно ничего иметь не будем. Посмотрите какой срок использования панелей. Все рассчитывают по быстрому урвать, а там будь что будет

Как раз солнечные панели живут долго.
"Большинство производителей в среднем дают гарантийные сроки от 10 до 20 лет.
Если же говорить о деградации, то обычно производители гарантируют снижение мощности после 10 лет работы не более чем на 10%."
Чушь. Вы далеки до реальности. Срок панелей не более 10 лет, а деградируют ежегодно.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:07

Re: Набув чинності «Зелений» тариф на е/е для приватних...

  otg написав:Чушь. Вы далеки до реальности. Срок панелей не более 10 лет, а деградируют ежегодно.

Пруф?
Я читал, что и по 40-50 лет служат.
tmp01
 
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