Набув чинності «Зелений» тариф на е/е для приватних...
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tmp01 написав:otg Я думал, Вас технический коллапс беспокоит. А на счет экономического - как я и писал ранее, с течением времени тариф выровняется и подобные злоупотребления потеряют смысл. Понятно, что пока есть ценовой перекос, будут схемы. Как и с ценой на газ (промышленность/население). Увы, такая страна - силовые органы тупо имеют с этого %% и не дергаются ((
Зато в активе, через пару лет, мы будем иметь мощности по генерации на воспроизводимых источниках. В этом суть.
А вот насчет выравнивания тарифов Вы абсолютно правы - с выведением из оборота мощностей АЭС и продолжением политики закупки угля в Колумбии/Южной Африки (со себестоимостью в 2,5-3 гривны) цена для потребителя поднимется до 4-4,5 гривен за Ктч, и солнечная генерация будет вполне рыночной. Правда, реальные сектора экономики при такой себестоимости, просто исчезнут.
otg написав:В активе особенно ничего иметь не будем. Посмотрите какой срок использования панелей. Все рассчитывают по быстрому урвать, а там будь что будет
Как раз солнечные панели живут долго. "Большинство производителей в среднем дают гарантийные сроки от 10 до 20 лет. Если же говорить о деградации, то обычно производители гарантируют снижение мощности после 10 лет работы не более чем на 10%."
otg написав:В активе особенно ничего иметь не будем. Посмотрите какой срок использования панелей. Все рассчитывают по быстрому урвать, а там будь что будет
Как раз солнечные панели живут долго. "Большинство производителей в среднем дают гарантийные сроки от 10 до 20 лет. Если же говорить о деградации, то обычно производители гарантируют снижение мощности после 10 лет работы не более чем на 10%."
Чушь. Вы далеки до реальности. Срок панелей не более 10 лет, а деградируют ежегодно.
otg написав:Чушь. Вы далеки до реальности. Срок панелей не более 10 лет, а деградируют ежегодно.
Пруф? Я читал, что и по 40-50 лет служат.
Прошу прощения за самоцитирование из другой темы.
“Понад 2 мільярди євро інвестовано в понад 2500 МВт нових потужностей” чистої “електроенергетики, введених в Україні за 9 місяців цього року”, – написав він. Зокрема, за цей період встановлено нові сонячні електростанції потужністю понад 2000 МВт, вітрові – понад 400 МВт, біогазові установки – 24 МВт, об’єкти малої гідроенергетики – 13 МВт, об’єкти на біомасі – 4 МВт.
А вот любопытная реальная статитиска генерации Установлена потужність електростанцій на кінець 2018 року, тис.кВт атомні електростанції 13 835 сонячні електростанції 1 201 Відпуск електроенергії, млн. кВт∙год атомні електростанції 79 383 сонячні електростанції 1 182 http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. 1 Квт мощности АЭС выдает в год в сеть 6 000 КВт-ч энергии, 1 Квт мощности солнечных эл. станций - менее 1 000 кВт-ч. Еще проще, на АЭС каждый кВт-ч мощности эксплуатируется 6000 часов в год (из 8 760 возможных), а в солнечной генерации на 50-46-ом градусе с.ш. - МЕНЬШЕ 1000 часов в год!
Но по-моему, приведенные цифры, оценивающие зеленую генерацию в масштабах страны, ОЧЕНЬ КРАСНОРЕЧИВЫ.
В соответствии с исследованием NREL, коэффициент деградации солнечных панелей равен 0,5% в год в среднем (медианное значение), но скорость деградации может быть выше в жарком климате и в кровельных системах. Степень деградации 0,5% означает, что выработка солнечной батареи будет снижаться со скоростью 0,5% в год. То есть на 20-й год службы модуль будет производить около 90% электроэнергии, произведенной в первый год.
Волгарь написав:Т.е. 1 Квт мощности АЭС выдает в год в сеть 6 000 КВт-ч энергии, 1 Квт мощности солнечных эл. станций - менее 1 000 кВт-ч. Еще проще, на АЭС каждый кВт-ч мощности эксплуатируется 6000 часов в год (из 8 760 возможных), а в солнечной генерации на 50-46-ом градусе с.ш. - МЕНЬШЕ 1000 часов в год!
Да, интересные цифры (нашел ошибку - у солнечный генерация 1103, а не 1182) 1000 ч. в год - это в среднем 3 часа в день за год. Но это цифра, приведенная к максимально возможной мощности.
Кстати, по той же таблице - ветроэлектростанции. Установлено 476 кВт, генерация 1182. По такой методике расчета - около 3000 ч., не плохо.