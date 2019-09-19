НБУ підвищив щоденний норматив з викупу валюти з міжбанківського валютного ринку на 50% — до 30 мільйонів доларів щодня.
Дивися повний текст Нацбанк підвищив планові обсяги викупу валюти з ринку на 50%.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 16:41
Нацбанк підвищив планові обсяги викупу валюти з ринку на 50%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк підвищив планові обсяги викупу валюти з ринку на 50%.
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:41
Или НБУ чует, что если не купить сейчас по 24-25, то чуть позже покупать придётся по 30 и выше.
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