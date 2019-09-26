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Morgan Stanley оновив
прогноз щодо курсу гривні

Morgan Stanley оновив прогноз щодо курсу гривні
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:33

Morgan Stanley оновив прогноз щодо курсу гривні

Пропонуємо до обговорення:
Банк прогнозує, що у 2019 році гривня не опуститься нижче 26,5 гривні за долар.

Дивися повний текст Morgan Stanley оновив прогноз щодо курсу гривні.
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