Банк прогнозує, що у 2019 році гривня не опуститься нижче 26,5 гривні за долар.
Дивися повний текст Morgan Stanley оновив прогноз щодо курсу гривні.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 17:33
Morgan Stanley оновив прогноз щодо курсу гривні
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Дивися повний текст Morgan Stanley оновив прогноз щодо курсу гривні.
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