RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нацбанк назвав причини зростання
світових цін на газ і нафту

Нацбанк назвав причини зростання світових цін на газ і нафту
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:55

Нацбанк назвав причини зростання світових цін на газ і нафту

Пропонуємо до обговорення:
Світові ціни на енергоносії, зокрема нафту і природний газ, протягом вересня 2019 року зростали.

Дивися повний текст Нацбанк назвав причини зростання світових цін на газ і нафту.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91127
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:55

Нефть Brent показала крупнейшее квартальное падение в этом году
https://news.finance.ua/ru/news/-/45731 ... -etom-godu

кто свистит, нацбанк или Reuters?
PV
1
 
Повідомлень: 2115
З нами з: 05.12.08
Подякував: 223 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зниження ставки НБУ приведе до зростання попиту на...
R2 » Вів 01 жов, 2019 11:58
2 53
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 16:54
moveton
Нацбанк підвищив планові обсяги викупу валюти з ринку на 50%
R2 » Вів 01 жов, 2019 16:41
1 41
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 16:41
moveton
НБУ назвав чинники зміцнення гривні до долара
R2 » Вів 01 жов, 2019 12:02
1 55
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 12:02
art_kovka12

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.