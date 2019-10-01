Світові ціни на енергоносії, зокрема нафту і природний газ, протягом вересня 2019 року зростали.
Дивися повний текст Нацбанк назвав причини зростання світових цін на газ і нафту.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 17:55
Нацбанк назвав причини зростання світових цін на газ і нафту
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Дивися повний текст Нацбанк назвав причини зростання світових цін на газ і нафту.
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:55
Нефть Brent показала крупнейшее квартальное падение в этом году
https://news.finance.ua/ru/news/-/45731 ... -etom-godu
кто свистит, нацбанк или Reuters?
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