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Коли не треба платити пеню за несвоєчасну оплату комуналки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:57
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Дивися повний текст Коли не треба платити пеню за несвоєчасну оплату комуналки
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Додано: Вів 01 жов, 2019 17:57
а что, уже можно както доказать, когда именно пришла платежка?
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