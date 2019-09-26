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Коли не треба платити пеню за
несвоєчасну оплату комуналки

Коли не треба платити пеню за несвоєчасну оплату комуналки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:57

Коли не треба платити пеню за несвоєчасну оплату комуналки

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба відомства.

Дивися повний текст Коли не треба платити пеню за несвоєчасну оплату комуналки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:57

а что, уже можно както доказать, когда именно пришла платежка?
arheops
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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