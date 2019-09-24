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Нафтогаз підвищив ціни на газ для промисловості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 жов, 2019 22:13
Пропонуємо до обговорення:
Ціну для промислових споживачів підвищено на 5%.
Дивися повний текст Нафтогаз підвищив ціни на газ для промисловості
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:13
А как же укрепление гривны?
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