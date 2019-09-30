RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін прописав нові
стандарти доступності послуг

Кабмін прописав нові стандарти доступності послуг
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:32

Кабмін прописав нові стандарти доступності послуг

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін оприлюднив стандарт доступності публічних сервісів і послуг

Дивися повний текст Кабмін прописав нові стандарти доступності послуг.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91128
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:34

Re: Кабмін прописав нові стандарти доступності послуг

Скорые и пожарные все на вертолётах будут? По городским пробкам за 10 минут далеко не уедешь.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 175
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін пропонує додатково виділити 1 мільярд на...
R2 » Вів 01 жов, 2019 11:36
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 11:37
Igorten
Кабмін планує заборонити банківські перекази без...
R2 » Пон 30 вер, 2019 18:03
5 328
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 09:47
zvir
Кабмін планує залучити $50 млрд ПІІ в наступні 5 років -...
R2 » Пон 30 вер, 2019 13:07
3 145
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 07:27
astatempo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1127)
01.10.2019 23:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.