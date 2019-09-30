Кабмін оприлюднив стандарт доступності публічних сервісів і послуг
Дивися повний текст Кабмін прописав нові стандарти доступності послуг.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:32
Кабмін прописав нові стандарти доступності послуг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін прописав нові стандарти доступності послуг.
Додано: Вів 01 жов, 2019 22:34
Re: Кабмін прописав нові стандарти доступності послуг
Скорые и пожарные все на вертолётах будут? По городским пробкам за 10 минут далеко не уедешь.
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