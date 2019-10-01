ЯД Яндекс.Деньги. Анонимные карточный счет+

Мгновенные кэшбэки
Банковская карта с доставкой
Виртуальная карта в один клик
Мультивалютные карты: рубли + 10 валют
Карта Яндекс.Денег с кэшбэком
Мгновенный кэшбэк
5% баллами за каждый платёж в категории месяца. 1 балл = 1 ₽.
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В октябре — городской транспорт и каршеринг
Переводы и наличные без комиссии
До 10 000 ₽ в месяц — после того, как один раз подтвердите личность (пройдёте идентификацию).
399 ₽ за три года
Вы платите один раз — при заказе.
Пакет «Мультивалютные карты»
Чтобы тратить валюту с любой карты Яндекс.Денег.