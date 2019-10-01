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ЯД Яндекс.Деньги.
Анонимные карточный счет+

ЯД Яндекс.Деньги. Анонимные карточный счет+
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 02:13

ЯД Яндекс.Деньги. Анонимные карточный счет+

Яндекс.Деньги — выгодно, удобно, безопасно
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:48

  proftpd66 написав:Яндекс.Деньги — выгодно, удобно, безопасно
Мгновенные кэшбэки
Банковская карта с доставкой
Виртуальная карта в один клик
Мультивалютные карты: рубли + 10 валют



Карта Яндекс.Денег с кэшбэком

Мгновенный кэшбэк

5% баллами за каждый платёж в категории месяца. 1 балл = 1 ₽.
5%

В октябре — городской транспорт и каршеринг

Переводы и наличные без комиссии

До 10 000 ₽ в месяц — после того, как один раз подтвердите личность (пройдёте идентификацию).

399 ₽ за три года

Вы платите один раз — при заказе.

Пакет «Мультивалютные карты»

Чтобы тратить валюту с любой карты Яндекс.Денег.

https://money.yandex.ru/

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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:33

нет, можно использовать для бронирования гостиниц.

в параллельной теме банк может взять овердрафт 5к евро:
viewtopic.php?p=4760549#p4760549
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:32

proftpd66

Яндекс і всі його сервсіси заблоковані рішенням РНБО
відповідно сервіси недоступні
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