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Ухвалені закони про РРО та
“кешбек” не змінюють критерії...

Ухвалені закони про РРО та “кешбек” не змінюють критерії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 06:15

Ухвалені закони про РРО та “кешбек” не змінюють критерії...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2021 року збільшується граничний обсяг доходів платників єдиного податку ІІ групи.

Дивися повний текст Ухвалені закони про РРО та “кешбек” не змінюють критерії застосування спрощеної системи оподаткування - голова ДПС.
R2
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Малий бізнес і так виживає—вони вирішили зовсім його закрити.... сумно
knoppixx
 
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