З 1 січня 2021 року збільшується граничний обсяг доходів платників єдиного податку ІІ групи.
Дивися повний текст Ухвалені закони про РРО та “кешбек” не змінюють критерії застосування спрощеної системи оподаткування - голова ДПС.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 06:15
Ухвалені закони про РРО та “кешбек” не змінюють критерії...
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Дивися повний текст Ухвалені закони про РРО та “кешбек” не змінюють критерії застосування спрощеної системи оподаткування - голова ДПС.
Додано: Сер 02 жов, 2019 06:16
Малий бізнес і так виживає—вони вирішили зовсім його закрити.... сумно
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