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Huawei вже працює
над зв'язком 6G

Huawei вже працює над зв'язком 6G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 06:51

Huawei вже працює над зв'язком 6G

Пропонуємо до обговорення:
У компанії Huawei вже ведуться дослідження в сфері 6G.

Дивися повний текст Huawei вже працює над зв'язком 6G.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 06:51

Сейчас и 4G ревльно востребован только в центре города, вокзалы, стадионы..то есть в местах скопления массовых людей. Фактически только 3G работает на 100%..5G нафиг никому кроме маркетинга не нужен. У нас везде робомобили аж ездят)). А 6G вообще не имеет смысла...
Джон
 
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