У компанії Huawei вже ведуться дослідження в сфері 6G.
Дивися повний текст Huawei вже працює над зв'язком 6G.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 06:51
Huawei вже працює над зв'язком 6G
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Huawei вже працює над зв'язком 6G.
Додано: Сер 02 жов, 2019 06:51
Сейчас и 4G ревльно востребован только в центре города, вокзалы, стадионы..то есть в местах скопления массовых людей. Фактически только 3G работает на 100%..5G нафиг никому кроме маркетинга не нужен. У нас везде робомобили аж ездят)). А 6G вообще не имеет смысла...
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