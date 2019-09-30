|
|
Уряд планує покращити житлові умови 80% громадян
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:33
Пропонуємо до обговорення:
Нині 57% громадян України не задоволені існуючими житловими умовами.
Дивися повний текст Уряд планує покращити житлові умови 80% громадян
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91131
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:33
Так коли це буде ?
-
olgakosuk
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 02.03.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор