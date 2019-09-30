Нині 57% громадян України не задоволені існуючими житловими умовами.
Дивися повний текст Уряд планує покращити житлові умови 80% громадян.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:33
Уряд планує покращити житлові умови 80% громадян
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд планує покращити житлові умови 80% громадян.
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:47
"Правительство планирует..."
- Кто Вам обещает?
Главное получить финансирование на "проект"(улучшения жилищных условий).
Только изменение качества жилищных условий никто не обещает.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
|