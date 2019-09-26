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Україна оновила рекорд
з імпорту овочів

Україна оновила рекорд з імпорту овочів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:40

Україна оновила рекорд з імпорту овочів

Пропонуємо до обговорення:
У сезоні 2018-2019 років імпорт овочів в Україну істотно перевищив попередній рекорд, який тримався дев'ять років – з сезону 2009-2010 років.

Дивися повний текст Україна оновила рекорд з імпорту овочів.
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