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Україна оновила рекорд з імпорту овочів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:40
Пропонуємо до обговорення:
У сезоні 2018-2019 років імпорт овочів в Україну істотно перевищив попередній рекорд, який тримався дев'ять років – з сезону 2009-2010 років.
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