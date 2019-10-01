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Кабмін планує знизити ренту на
видобуток бурштину до 15%...

Кабмін планує знизити ренту на видобуток бурштину до 15%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:00

Кабмін планує знизити ренту на видобуток бурштину до 15%...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України хоче знизити ренту на видобуток бурштину до 15% з 25%, з метою легалізації його видобутку.

Дивися повний текст Кабмін планує знизити ренту на видобуток бурштину до 15% з 25%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:00

А ось і лобірування кучерявого.
Взагалі-то - більшість, як не платили в казну, так і не будуть платити. Адже їх ніхто не захищатиме від мафії.
Ідеально, як мені здається, поставити ренту на рівні 50% (і така рента має бути для видобутку будь-яких корисних копалин, які згідно з конституцією належать нам з вами), але, при цьому, регулярно армією прочесувати місця видобутку та покладів. Тим паче, що плануєтсья відведення військ з зони АТО.
jeugen
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