Кабінет Міністрів України хоче знизити ренту на видобуток бурштину до 15% з 25%, з метою легалізації його видобутку.
Дивися повний текст Кабмін планує знизити ренту на видобуток бурштину до 15% з 25%.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 09:00
Кабмін планує знизити ренту на видобуток бурштину до 15%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін планує знизити ренту на видобуток бурштину до 15% з 25%.
Додано: Сер 02 жов, 2019 09:00
А ось і лобірування кучерявого.
Взагалі-то - більшість, як не платили в казну, так і не будуть платити. Адже їх ніхто не захищатиме від мафії.
Ідеально, як мені здається, поставити ренту на рівні 50% (і така рента має бути для видобутку будь-яких корисних копалин, які згідно з конституцією належать нам з вами), але, при цьому, регулярно армією прочесувати місця видобутку та покладів. Тим паче, що плануєтсья відведення військ з зони АТО.
Додано: Сер 02 жов, 2019 09:54
- 90%
Это уже достигнуто иным путём.
Осталось подвести Закон о мелких ЧП по переработке.
И торговой платформе.(а вот здесь - держите карман шире!)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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