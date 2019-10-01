Кабмін планує знизити ренту на видобуток бурштину до 15%...

Додано: Сер 02 жов, 2019 18:09

Гетманцев: “мы предлагаем изменить налогообложение добычи руды с самого низкого уровня, среди всех рудодобывающих стран”[18:10 02 октября 2019 года ]Народный депутат Украины, глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики в Верховной Раде Даниил Гетманцев рассказал о причинах грязной информационной кампании, организованной против него олигархами.Друзья!В связи со многими вопросами от журналистов и просто небезразличных о всплывших “внезапно” “фактах” о моих “связях” с Хомутынныком, Фуксом, Сивковичем и иже с ними, еще раз сообщаю. Уверен, что кто имеет глаза увидит прямую связь “фактов” с законопроектами, прошедшими комитет.Причина свежей грязной информационной кампании против меня проста и она четко указана во всех “новостях” о моих якобы прегрешениях — это законопроект 1210. Напомню, именно в этом проекте мы предлагаем изменить налогообложение добычи руды с самого низкого уровня, среди всех рудодобывающих стран, до среднего уровня, параметры которого обсуждаются с бизнесом. Также именно здесь мы предлагаем взимать с IQOS на том же уровне, что и с обычных сигарет. В этом же законе мы предлагаем пересмотреть ничем не мотивированные налоговые льготы на добычу газа. То есть речь идет о закрытии дыр, благодаря которым крупный бизнес должен будет платить справедливые налоги. Но, кроме этого, в законе также есть целый ряд новаций для отечественного бизнеса, которые дадут возможность более эффективно защищать свои права в налоговых отношениях.Все это я НЕОДНОКРАТНО объяснял в интервью СМИ и здесь в Facebook. Очевидны истоки грязной информационной кампании: противодействие нашим фискальным новациям крупного нечестного бизнеса и олигархата. Долгое время они были составной частью коррупционной системы и не собираются меняться.Хочу поздравить народ Украины с тем, что законопроект был поддержан нашим парламентским комитетом и передан для голосования в сессионный зал Рады. Уверен, что новый состав парламента понимает значимость данного закона для наполнения бюджета страны и поэтому оперативно его рассмотрит на своих заседаниях.