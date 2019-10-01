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Кабмін планує знизити ренту на
видобуток бурштину до 15%...

Кабмін планує знизити ренту на видобуток бурштину до 15%...
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:00

Кабмін планує знизити ренту на видобуток бурштину до 15%...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України хоче знизити ренту на видобуток бурштину до 15% з 25%, з метою легалізації його видобутку.

Дивися повний текст Кабмін планує знизити ренту на видобуток бурштину до 15% з 25%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:00

А ось і лобірування кучерявого.
Взагалі-то - більшість, як не платили в казну, так і не будуть платити. Адже їх ніхто не захищатиме від мафії.
Ідеально, як мені здається, поставити ренту на рівні 50% (і така рента має бути для видобутку будь-яких корисних копалин, які згідно з конституцією належать нам з вами), але, при цьому, регулярно армією прочесувати місця видобутку та покладів. Тим паче, що плануєтсья відведення військ з зони АТО.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:54

  jeugen написав:А ось і лобірування кучерявого.
Взагалі-то - більшість, як не платили в казну, так і не будуть платити. Адже їх ніхто не захищатиме від мафії.
Ідеально, як мені здається, поставити ренту на рівні 50% (і така рента має бути для видобутку будь-яких корисних копалин, які згідно з конституцією належать нам з вами), але, при цьому, регулярно армією прочесувати місця видобутку та покладів. Тим паче, що плануєтсья відведення військ з зони АТО.

- 90%
Это уже достигнуто иным путём.

Осталось подвести Закон о мелких ЧП по переработке.
И торговой платформе.(а вот здесь - держите карман шире!)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:09

Гетманцев: “мы предлагаем изменить налогообложение добычи руды с самого низкого уровня, среди всех рудодобывающих стран”
[18:10 02 октября 2019 года ]
http://ukrrudprom.com/news/Getmantsev_m ... di_s_.html
Народный депутат Украины, глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики в Верховной Раде Даниил Гетманцев рассказал о причинах грязной информационной кампании, организованной против него олигархами.

Друзья!

В связи со многими вопросами от журналистов и просто небезразличных о всплывших “внезапно” “фактах” о моих “связях” с Хомутынныком, Фуксом, Сивковичем и иже с ними, еще раз сообщаю. Уверен, что кто имеет глаза увидит прямую связь “фактов” с законопроектами, прошедшими комитет.

Причина свежей грязной информационной кампании против меня проста и она четко указана во всех “новостях” о моих якобы прегрешениях — это законопроект 1210. Напомню, именно в этом проекте мы предлагаем изменить налогообложение добычи руды с самого низкого уровня, среди всех рудодобывающих стран, до среднего уровня, параметры которого обсуждаются с бизнесом. Также именно здесь мы предлагаем взимать с IQOS на том же уровне, что и с обычных сигарет. В этом же законе мы предлагаем пересмотреть ничем не мотивированные налоговые льготы на добычу газа. То есть речь идет о закрытии дыр, благодаря которым крупный бизнес должен будет платить справедливые налоги. Но, кроме этого, в законе также есть целый ряд новаций для отечественного бизнеса, которые дадут возможность более эффективно защищать свои права в налоговых отношениях.

Все это я НЕОДНОКРАТНО объяснял в интервью СМИ и здесь в Facebook. Очевидны истоки грязной информационной кампании: противодействие нашим фискальным новациям крупного нечестного бизнеса и олигархата. Долгое время они были составной частью коррупционной системы и не собираются меняться.

Хочу поздравить народ Украины с тем, что законопроект был поддержан нашим парламентским комитетом и передан для голосования в сессионный зал Рады. Уверен, что новый состав парламента понимает значимость данного закона для наполнения бюджета страны и поэтому оперативно его рассмотрит на своих заседаниях.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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