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НБУ продовжив перехідний
період у запровадженні IBAN

НБУ продовжив перехідний період у запровадженні IBAN
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:09

НБУ продовжив перехідний період у запровадженні IBAN

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті регулятора.

Дивися повний текст НБУ продовжив перехідний період у запровадженні IBAN.
R2
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и еще продлит
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:51

Re: НБУ продовжив перехідний період у запровадженні IBAN

Что уж говорить о внедрении более весомых реформ в экономике.
Black Jack - White Business
ruvex
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