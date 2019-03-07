Про це йдеться на сайті регулятора.
Дивися повний текст НБУ продовжив перехідний період у запровадженні IBAN.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 09:09
НБУ продовжив перехідний період у запровадженні IBAN
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ продовжив перехідний період у запровадженні IBAN.
Додано: Сер 02 жов, 2019 09:51
Re: НБУ продовжив перехідний період у запровадженні IBAN
Что уж говорить о внедрении более весомых реформ в экономике.
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