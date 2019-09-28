RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Новий пенсійний вік в Україні:
експерт назвала наслідки

Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:25

Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки

Пропонуємо до обговорення:
Відтермінування підвищення пенсійного віку для жінок до 2022 року, яке розглядатиме Верховна Рада, може збільшити дефіцит Пенсійного фонду.

Дивися повний текст Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91132
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Світовий банк: дохід на одну особу в Україні дуже низький
R2 » Вів 01 жов, 2019 14:52
9 360
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2019 08:06
PasserBy
В Україні планують закрити понад 1000 держкомпаній 1, 2
R2 » Вів 01 жов, 2019 07:32
16 647
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 17:46
Igorten
Введення в експлуатацію житла в Україні за 9 міс....
R2 » Суб 28 вер, 2019 16:42
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 вер, 2019 16:42
OLGA1987

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (561)
02.10.2019 11:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.