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Міжбанк: атаки на
гривню продовжуються

Міжбанк: атаки на гривню продовжуються
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:29

Міжбанк: атаки на гривню продовжуються

Пропонуємо до обговорення:
Середа пройде дуже напружено на валютному ринку з продовженням масованих атак на гривню.

Дивися повний текст Міжбанк: атаки на гривню продовжуються.
R2
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