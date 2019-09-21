|
|
Міжбанк: атаки на гривню продовжуються
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:29
Пропонуємо до обговорення:
Середа пройде дуже напружено на валютному ринку з продовженням масованих атак на гривню.
Дивися повний текст Міжбанк: атаки на гривню продовжуються
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91132
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|144
|
|
|5
|747
|
|
|2
|1062
|