Середа пройде дуже напружено на валютному ринку з продовженням масованих атак на гривню.
Дивися повний текст Міжбанк: атаки на гривню продовжуються.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:29
Міжбанк: атаки на гривню продовжуються
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: атаки на гривню продовжуються.
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:29
Нет никаких атак
Есть реальный курс 27-28 грн за доллар
Это есть нулевая отметка
Выше - привычное падение экономики
Ниже 27 - рост экономики
За последние 6 месяцев никакого роста не наблюдалось - одна сплошная фикция и игры, которые привели к «укреплению»
Додано: Сер 02 жов, 2019 12:16
R2
Валюту от облигаций гос займа проели уже )
есть два выхода или напечатать еще лярдов на 100
или смирится с курсом 28
Додано: Сер 02 жов, 2019 16:20
Рост экономики к курсу вообще отношения не имеет. Курс, если он рыночный, определяется исключительно внешнеторговым балансом. Последние пару месяцев этот баланс за счёт продажи ОВГЗ был в пользу Украины. Как их перестанут считать хорошим для приобретения товаром, знак баланса резко изменится. Ну вот на этой неделе уже не посчитали и результат налицо. Посмотрим на следующую. На прошлой неделе "эксперты" пели, что укрепление гривны и ажиотажный спрос на ОВГЗ обусловлены "фундаментальными экономическими законами" и потому надолго
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