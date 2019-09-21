Міжбанк: атаки на гривню продовжуються

Додано: Сер 02 жов, 2019 18:03

sony_tv_kh_spo написав: Извините, но рост экономики к курсу имеет прямое отношение, если, как вы говорите, курс имеет рыночное образование. Примером может служить Китай, где правительство искусственно и регулярно старается сделать юань более дешевым. Есть и другие примеры. Извините, но рост экономики к курсу имеет прямое отношение, если, как вы говорите, курс имеет рыночное образование. Примером может служить Китай, где правительство искусственно и регулярно старается сделать юань более дешевым. Есть и другие примеры.

Пока не вижу ни одного примера укрепления валюты именно от роста экономики. Если бы Китай всё, что дополнительно напроизводил, продавал исключительно внутри страны и запрещал вывоз этих товаров, ничего бы с его валютой не произошло. Но он всё таки так не делает и активно продаёт остальным странам и при этом получает иностранную валюту. Внешнеторговый баланс положительный, юань укрепляется, как же иначе?Пример есть значительно ближе и куда более очевидный. Украинские заробитчане, которые работают за границей и бабло отсылают сюда. Их работа, очевидно, поднимает экономику того места, где они работают и к украинской экономике отношения не имеет. А валюта при этом в конечном итоге выкидывается на украинскую валютную биржу и укрепляет гривну. Точно так же укрепляет гривну и продажа ОВГЗ, только на них внешний спрос более краткосрочный.А участникам экономики страны само по себе укрепление национальной валюты исключительно в минус. В долларах была украинская картошка в три раза дороже от польской. Гривна укрепилась - стала в четыре. Т.е. продать её стало ещё сложнее и производить смысл потерялся ещё больше.