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Міжбанк: атаки на
гривню продовжуються

Міжбанк: атаки на гривню продовжуються
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:29

Міжбанк: атаки на гривню продовжуються

Пропонуємо до обговорення:
Середа пройде дуже напружено на валютному ринку з продовженням масованих атак на гривню.

Дивися повний текст Міжбанк: атаки на гривню продовжуються.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:29

Нет никаких атак
Есть реальный курс 27-28 грн за доллар
Это есть нулевая отметка
Выше - привычное падение экономики
Ниже 27 - рост экономики
За последние 6 месяцев никакого роста не наблюдалось - одна сплошная фикция и игры, которые привели к «укреплению»
sony_tv_kh_spo
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:16

R2
Валюту от облигаций гос займа проели уже )
есть два выхода или напечатать еще лярдов на 100
или смирится с курсом 28
denkauk
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:20

  sony_tv_kh_spo написав:Выше - привычное падение экономики
Ниже 27 - рост экономики

Рост экономики к курсу вообще отношения не имеет. Курс, если он рыночный, определяется исключительно внешнеторговым балансом. Последние пару месяцев этот баланс за счёт продажи ОВГЗ был в пользу Украины. Как их перестанут считать хорошим для приобретения товаром, знак баланса резко изменится. Ну вот на этой неделе уже не посчитали и результат налицо. Посмотрим на следующую. На прошлой неделе "эксперты" пели, что укрепление гривны и ажиотажный спрос на ОВГЗ обусловлены "фундаментальными экономическими законами" и потому надолго :)
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:12

Re: Міжбанк: атаки на гривню продовжуються

Re: moveton
“Рост экономики к курсу вообще отношения не имеет”

Извините, но рост экономики к курсу имеет прямое отношение, если, как вы говорите, курс имеет рыночное образование. Примером может служить Китай, где правительство искусственно и регулярно старается сделать юань более дешевым. Есть и другие примеры.
Вы же приводите пример, где есть некоторая бабка, которая нашептала покупать ОВГЗ из-за некой стабильности нашей с вами страны. Так вот все читатели и интересующиеся люди знают фамилию этой бабки и то, что она выкупает ОВГЗ.
sony_tv_kh_spo
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:03

  sony_tv_kh_spo написав:Извините, но рост экономики к курсу имеет прямое отношение, если, как вы говорите, курс имеет рыночное образование. Примером может служить Китай, где правительство искусственно и регулярно старается сделать юань более дешевым. Есть и другие примеры.

Пока не вижу ни одного примера укрепления валюты именно от роста экономики. Если бы Китай всё, что дополнительно напроизводил, продавал исключительно внутри страны и запрещал вывоз этих товаров, ничего бы с его валютой не произошло. Но он всё таки так не делает и активно продаёт остальным странам и при этом получает иностранную валюту. Внешнеторговый баланс положительный, юань укрепляется, как же иначе?

Пример есть значительно ближе и куда более очевидный. Украинские заробитчане, которые работают за границей и бабло отсылают сюда. Их работа, очевидно, поднимает экономику того места, где они работают и к украинской экономике отношения не имеет. А валюта при этом в конечном итоге выкидывается на украинскую валютную биржу и укрепляет гривну. Точно так же укрепляет гривну и продажа ОВГЗ, только на них внешний спрос более краткосрочный.

А участникам экономики страны само по себе укрепление национальной валюты исключительно в минус. В долларах была украинская картошка в три раза дороже от польской. Гривна укрепилась - стала в четыре. Т.е. продать её стало ещё сложнее и производить смысл потерялся ещё больше.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:45

R2 Вы все такие смешные специалисты)))) и так курс зависит только от спроса !!! и предложения!!! а уж это зависит от экономики + от того будет ли НАцБанк 1- вкидывать (после печати или после хранения) - 2 -изымать гривну. Еще и от того будет ли эта страна считаться государством завтра. ведь у нас тут какая-то формула Штанмаера подписана, которая является глупостью. Вот кому-то налазит на голову то что сейчас армия ВСУ не может войди в Донецк а потом по каким-то причинам сможет но после отведения :? :lol: . ведь работа законов Украины по всей территории той же Украины предполагает и силовое действие по этой же территории иначе это по сути уже не Украина а какие-то соединенные штаты)) со своими законами
golllmax
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:11

  sony_tv_kh_spo написав:Нет никаких атак
Есть реальный курс 27-28 грн за доллар
Это есть нулевая отметка
Выше - привычное падение экономики
Ниже 27 - рост экономики
За последние 6 месяцев никакого роста не наблюдалось - одна сплошная фикция и игры, которые привели к «укреплению»


Чушь ! За последний год НБУ выкупил больше чем продал на 4 млрд долларов ! При постоянно укрепляющейся гривне за последний год ! Это говорит о том что реальный тренд - глубоко вниз. Только в последние дни курс пытаются абсолютно искуственно загнать выше 25 - с выходами на межбанк с высшими уровнями относительно предыдущего дня при отсутствующих обьемах торгов на межбанке. Реальная отметка много ниже 24, проблемма в том что изначально в 14-15 курс был немыслимо загнан вверх без всяких на то оснований. Там его и пытаются держать по сей день
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