Міжбанк: атаки на гривню продовжуються

Додано: Сер 02 жов, 2019 22:29

moveton написав: Surfer, если двоим очевидны разные вещи, то спорить не о чем. Занёс тему в закладки, чтобы вернуться к ней, скажем, в январе. Вот как раз год и истечёт. Если к этому моменту курс устойчиво будет 27 и выше - это будет достаточный намёк, что тренд как-то не на укрепление гривны? Или подождём до 50? , если двоим очевидны разные вещи, то спорить не о чем. Занёс тему в закладки, чтобы вернуться к ней, скажем, в январе.Если к этому моменту курс устойчиво будет 27 и выше - это будет достаточный намёк, что тренд как-то не на укрепление гривны? Или подождём до 50?

А, то есть аргументы все-таки кончились. Понимаете, я доказывал здесь на протяжении 5 лет, с уровней 27-28 о недооцененности гривны. И Укрепление гривны на 4грн с 28 до 24 для меня абсолютно не явилась сюрпризом, в отличие от местного большинства. Всплески подобные нынешним абсолютно очевидно деланные вручную возможны и далее для загона оленей и их последующей стрижки. Так что уровень в 27 на НГ - вообще ни о чем . но не протоив вернуться к этому разговору и в Январе.Хотя с момента начала укрепления гривны уже давно истек год , далеко ходить и чего то ждать не надо - это уже довольно значительный тренд.И еще пару цифр и маленький график фактически за 2 года, для уяснения ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО тренда, для тех, кто еще руководствуется реальными аргументами а не эмоциями