По 24,08 НБУ скуповував, за свої папірці (ОВДП). Як тільки (вчора) їх перестали купувати, так і був стрибок. Бо на 24 був штучний загон для антиоленів.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 21:34
Re: Міжбанк: атаки на гривню продовжуються
По 24,08 НБУ скуповував, за свої папірці (ОВДП). Як тільки (вчора) їх перестали купувати, так і був стрибок. Бо на 24 був штучний загон для антиоленів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:39
читайте первоисточники , и хватит врать , только за сентябрь НБУ скупил почти 1 млрд долларов - и это не помогло зеленому - он продолжил падать а гривна продолжила укрепляться.
штучный загон был на 28-40 имени пети порошенко и его подельницы лерки 200 баксов сбежавшей из страны. Гривна без этих прохвостов укрепляется уже более года, и выкупленные 4 млрд свыше проданных за текущий год , так и не помогли удержать гри на уровне пети+леры 27-28.
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:45
Surfer, если двоим очевидны разные вещи, то спорить не о чем. Занёс тему в закладки, чтобы вернуться к ней, скажем, в январе. Вот как раз год и истечёт. Если к этому моменту курс устойчиво будет 27 и выше - это будет достаточный намёк, что тренд как-то не на укрепление гривны? Или подождём до 50?
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:21
moveton Аналогично, коллега!
Поставил напоминание зайти сюда в январе, поинтересоваться, какие новые анекдоты про "Петьку и Лерку" появились в народе, и самое главное, как они, окаянные, будучи не у власти, умудряются до сих пор влиять на курс
Прогноз на январь - диапазон 27.5 - 29
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:29
А, то есть аргументы все-таки кончились. Понимаете, я доказывал здесь на протяжении 5 лет, с уровней 27-28 о недооцененности гривны. И Укрепление гривны на 4грн с 28 до 24 для меня абсолютно не явилась сюрпризом, в отличие от местного большинства. Всплески подобные нынешним абсолютно очевидно деланные вручную возможны и далее для загона оленей и их последующей стрижки. Так что уровень в 27 на НГ - вообще ни о чем . но не протоив вернуться к этому разговору и в Январе.
Хотя с момента начала укрепления гривны уже давно истек год , далеко ходить и чего то ждать не надо - это уже довольно значительный тренд.
И еще пару цифр и маленький график фактически за 2 года, для уяснения ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО тренда, для тех, кто еще руководствуется реальными аргументами а не эмоциями
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:54
Я могу только посочувствовать такому занятию на протяжении пяти лет потому, что если построить график не за год, а таки за 5 лет, то видно, что с начала 2015го по конец 2018го (т.е. четыре года из пяти) гривна скорее всё таки падала. Не явилось в этом году ослабление сюрпризом и замечательно. Значит спекульнул удачно и заработал кучу денег.
Аргументов, разумеется, нет потому, что не ясно какие они вообще могут быть. А если поднятие доллара до устойчивых 27+ через три месяца продолжает укладываться в посыл "гривна недооценена и обязательно будет укрепляться", то я могу с такой универсальной теорией только согласиться. Она, конечно, провалит при этом критерий Поппера, но кого это волнует, правда?
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