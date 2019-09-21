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Міжбанк: атаки на
гривню продовжуються

Міжбанк: атаки на гривню продовжуються
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:34

Re: Міжбанк: атаки на гривню продовжуються

  Surfer написав:чистый профит на оленях гребущих бакс по 25-26 , который и по 24,08 в нале был никому не нужен. А этот загон чисто искуственный чтобы заработать на оленях.

По 24,08 НБУ скуповував, за свої папірці (ОВДП). Як тільки (вчора) їх перестали купувати, так і був стрибок. Бо на 24 був штучний загон для антиоленів.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:39

  lapay написав:
  Surfer написав:чистый профит на оленях гребущих бакс по 25-26 , который и по 24,08 в нале был никому не нужен. А этот загон чисто искуственный чтобы заработать на оленях.

По 24,08 НБУ скуповував, за свої папірці (ОВДП). Як тільки (вчора) їх перестали купувати, так і був стрибок. Бо на 24 був штучний загон для антиоленів.


читайте первоисточники , и хватит врать , только за сентябрь НБУ скупил почти 1 млрд долларов - и это не помогло зеленому - он продолжил падать а гривна продолжила укрепляться.

Зображення

штучный загон был на 28-40 имени пети порошенко и его подельницы лерки 200 баксов сбежавшей из страны. Гривна без этих прохвостов укрепляется уже более года, и выкупленные 4 млрд свыше проданных за текущий год , так и не помогли удержать гри на уровне пети+леры 27-28.
Surfer
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:45

Surfer, если двоим очевидны разные вещи, то спорить не о чем. Занёс тему в закладки, чтобы вернуться к ней, скажем, в январе. Вот как раз год и истечёт. Если к этому моменту курс устойчиво будет 27 и выше - это будет достаточный намёк, что тренд как-то не на укрепление гривны? Или подождём до 50?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:21

moveton Аналогично, коллега!

Поставил напоминание зайти сюда в январе, поинтересоваться, какие новые анекдоты про "Петьку и Лерку" появились в народе, и самое главное, как они, окаянные, будучи не у власти, умудряются до сих пор влиять на курс :-)

Прогноз на январь - диапазон 27.5 - 29
deem
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:29

  moveton написав:Surfer, если двоим очевидны разные вещи, то спорить не о чем. Занёс тему в закладки, чтобы вернуться к ней, скажем, в январе. Вот как раз год и истечёт. Если к этому моменту курс устойчиво будет 27 и выше - это будет достаточный намёк, что тренд как-то не на укрепление гривны? Или подождём до 50?


А, то есть аргументы все-таки кончились. Понимаете, я доказывал здесь на протяжении 5 лет, с уровней 27-28 о недооцененности гривны. И Укрепление гривны на 4грн с 28 до 24 для меня абсолютно не явилась сюрпризом, в отличие от местного большинства. Всплески подобные нынешним абсолютно очевидно деланные вручную возможны и далее для загона оленей и их последующей стрижки. Так что уровень в 27 на НГ - вообще ни о чем . но не протоив вернуться к этому разговору и в Январе.

Хотя с момента начала укрепления гривны уже давно истек год , далеко ходить и чего то ждать не надо - это уже довольно значительный тренд.
Зображення

И еще пару цифр и маленький график фактически за 2 года, для уяснения ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО тренда, для тех, кто еще руководствуется реальными аргументами а не эмоциями

https://index.minfin.com.ua/banks/nbu/intervention/
Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:54

  Surfer написав:А, то есть аргументы все-таки кончились. Понимаете, я доказывал здесь на протяжении 5 лет, с уровней 27-28 о недооцененности гривны. И Укрепление гривны на 4грн с 28 до 24 для меня абсолютно не явилась сюрпризом, в отличие от местного большинства. Всплески подобные нынешним абсолютно очевидно деланные вручную возможны и далее для загона оленей и их последующей стрижки. Так что уровень в 27 на НГ - вообще ни о чем . но не протоив вернуться к этому разговору и в Январе.

Я могу только посочувствовать такому занятию на протяжении пяти лет потому, что если построить график не за год, а таки за 5 лет, то видно, что с начала 2015го по конец 2018го (т.е. четыре года из пяти) гривна скорее всё таки падала. Не явилось в этом году ослабление сюрпризом и замечательно. Значит спекульнул удачно и заработал кучу денег.

Аргументов, разумеется, нет потому, что не ясно какие они вообще могут быть. А если поднятие доллара до устойчивых 27+ через три месяца продолжает укладываться в посыл "гривна недооценена и обязательно будет укрепляться", то я могу с такой универсальной теорией только согласиться. Она, конечно, провалит при этом критерий Поппера, но кого это волнует, правда? ;)
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:00

Surfer А старт с 24 до 26 за последние два дня не удивил, нет?
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:38

  moveton написав:
  Surfer написав:А, то есть аргументы все-таки кончились. Понимаете, я доказывал здесь на протяжении 5 лет, с уровней 27-28 о недооцененности гривны. И Укрепление гривны на 4грн с 28 до 24 для меня абсолютно не явилась сюрпризом, в отличие от местного большинства. Всплески подобные нынешним абсолютно очевидно деланные вручную возможны и далее для загона оленей и их последующей стрижки. Так что уровень в 27 на НГ - вообще ни о чем . но не протоив вернуться к этому разговору и в Январе.

Я могу только посочувствовать такому занятию на протяжении пяти лет потому, что если построить график не за год, а таки за 5 лет, то видно, что с начала 2015го по конец 2018го (т.е. четыре года из пяти) гривна скорее всё таки падала. Не явилось в этом году ослабление сюрпризом и замечательно. Значит спекульнул удачно и заработал кучу денег.

Аргументов, разумеется, нет потому, что не ясно какие они вообще могут быть. А если поднятие доллара до устойчивых 27+ через три месяца продолжает укладываться в посыл "гривна недооценена и обязательно будет укрепляться", то я могу с такой универсальной теорией только согласиться. Она, конечно, провалит при этом критерий Поппера, но кого это волнует, правда? ;)


Критерий поппера - это заявлять что 27 на новый год может указывать на какой то тренд , хотя я уверен что никаких экономических причин для него нет - при 100% манипулируемости рынка и оленях, согласных мести бакс по 25,5 который им нафиг был не нужен по 24,08, и говорить о том что гривна 4 года росла и только год падала, не замечая что только за этот последний год гривна УЖЕ отыграла уровни предыдущих прошедших лет - 16,17,18, кроме 15, даже с учетом этого рукотворного псевдоотскока.

  Сибарит написав:Долар США..................2455,5302.............2485,9769

Этот день в истории:
2017 - 2665.46 (-180) Мы все еще ниже годового минимума (2544).
2018 - 2827.62 (-342)

2016 - 2593.68 (-107)
2015 - 2114.74
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:42

  Forum написав:Surfer А старт с 24 до 26 за последние два дня не удивил, нет?


Абсолютно нет, безмозглые олени согласные с 2015 мести бакс по 27-40 никуда ведь не делись, они и метут сегодня бакс по 25,5, который им был даром не нужен па 24,1 три дня назад - паника , жадность и глупость , при отсутствующей реальной экономической обоснованности - ничего удивительного, все как обычно - теми же силами и теми же глупцами курс был загнан до 27 и выше.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 00:21

  Surfer написав:Критерий поппера - это заявлять что 27 на новый год может указывать на какой то тренд , хотя я уверен что никаких экономических причин для него нет - при 100% манипулируемости рынка и оленях...

А я не говорил, что 27 на новый год что-то указывает. Я спрашивал хватит этого для опровержения теории или надо что-то ещё? Что эта теория бесполезна для предсказывания курса - это мы уже выяснили. Уже речь о чистой игре ума. Критерий Поппера - это наличие в принципе возможности опровергнуть теорию. Если такой возможности нет, то это не научная теория, а просто учение. В принципе, ничего страшного. Вон, целый Советский Союз на учении Маркса построили и даже гордились его единственным "доказательством" "Учение Маркса всесильно потому, что оно верно".

Про экономические причины нужно очень сильно уточнять терминологию. Любой рынок 100% манипулируем и с оленями. Историй про это много и самая известная - это, пожалуй, про лондонскую биржу и битву при Ватерлоо: https://diletant.media/articles/37366518/

IMHO, любая валюта ПЕРЕоценена. Все правительства в долгах, которые больше ЗВР, и если с них эти долги стребовать, то им ничего не останется, как ронять курс. Теоретически, возможны и недооцененые валюты, когда правительству наоборот, в целом кто-то должен (есессно, не формально, а так, чтобы отдал) и когда эти долги вернёт, валюта укрепится, но я таких стран не знаю. Так что можно говорить только о степени переоценености. Но даже если её как-то универсально определить, то прогноз курса из неё не вывести ввиду того, что да, на биржах торгуют исключительно олени :) США, при сохранении стабильного курса, относительно своего ВВП вполне может позволить огромный внешний долг потому, что олени знают, что для существенного вреда доллару этот долг должен потребовать кто-то масштаба Китая, а он вряд ли это будет делать. Они это знают и долг не требуют, круг замыкается. Для Украины такой же круг, только с обратным знаком: взяли долги, обвалили валюту, угробили веру на стабильность этой самой валюты, для следующих оленей надо обещать больше и они будут более пугливыми. Это не про текущий год, а в целом с 1991го. Ну тоже стабильность в некотором роде, чё. Периодически, конечно, на сравнительно короткое время укрепляется. В этом году у нас новое прогрессивное правительство, которое решило качели раскачать. Только уже начинает быть похоже, что обратный ход пойдёт прямо сейчас, а не через 3-5 лет на которые выписана основная масса ОВГЗ. В этом свои плюсы, конечно. Можно отмазываться, что Петя был совсем недавно и это всё ещё он виноват.
moveton
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