Міжбанк: атаки на гривню продовжуються

Додано: Чет 03 жов, 2019 00:21

Surfer написав: Критерий поппера - это заявлять что 27 на новый год может указывать на какой то тренд , хотя я уверен что никаких экономических причин для него нет - при 100% манипулируемости рынка и оленях... Критерий поппера - это заявлять что 27 на новый год может указывать на какой то тренд , хотя я уверен что никаких экономических причин для него нет - при 100% манипулируемости рынка и оленях...

А я не говорил, что 27 на новый год что-то указывает. Я спрашивал хватит этого для опровержения теории или надо что-то ещё? Что эта теория бесполезна для предсказывания курса - это мы уже выяснили. Уже речь о чистой игре ума. Критерий Поппера - это наличие в принципе возможности опровергнуть теорию. Если такой возможности нет, то это не научная теория, а просто учение. В принципе, ничего страшного. Вон, целый Советский Союз на учении Маркса построили и даже гордились его единственным "доказательством" "Учение Маркса всесильно потому, что оно верно".Про экономические причины нужно очень сильно уточнять терминологию. Любой рынок 100% манипулируем и с оленями. Историй про это много и самая известная - это, пожалуй, про лондонскую биржу и битву при Ватерлоо:IMHO, любая валюта ПЕРЕоценена. Все правительства в долгах, которые больше ЗВР, и если с них эти долги стребовать, то им ничего не останется, как ронять курс. Теоретически, возможны и недооцененые валюты, когда правительству наоборот, в целом кто-то должен (есессно, не формально, а так, чтобы отдал) и когда эти долги вернёт, валюта укрепится, но я таких стран не знаю. Так что можно говорить только о степени переоценености. Но даже если её как-то универсально определить, то прогноз курса из неё не вывести ввиду того, что да, на биржах торгуют исключительно олениСША, при сохранении стабильного курса, относительно своего ВВП вполне может позволить огромный внешний долг потому, что олени знают, что для существенного вреда доллару этот долг должен потребовать кто-то масштаба Китая, а он вряд ли это будет делать. Они это знают и долг не требуют, круг замыкается. Для Украины такой же круг, только с обратным знаком: взяли долги, обвалили валюту, угробили веру на стабильность этой самой валюты, для следующих оленей надо обещать больше и они будут более пугливыми. Это не про текущий год, а в целом с 1991го. Ну тоже стабильность в некотором роде, чё. Периодически, конечно, на сравнительно короткое время укрепляется. В этом году у нас новое прогрессивное правительство, которое решило качели раскачать. Только уже начинает быть похоже, что обратный ход пойдёт прямо сейчас, а не через 3-5 лет на которые выписана основная масса ОВГЗ. В этом свои плюсы, конечно. Можно отмазываться, что Петя был совсем недавно и это всё ещё он виноват.