По 24,08 НБУ скуповував, за свої папірці (ОВДП). Як тільки (вчора) їх перестали купувати, так і був стрибок. Бо на 24 був штучний загон для антиоленів.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 21:34
Re: Міжбанк: атаки на гривню продовжуються
По 24,08 НБУ скуповував, за свої папірці (ОВДП). Як тільки (вчора) їх перестали купувати, так і був стрибок. Бо на 24 був штучний загон для антиоленів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:39
читайте первоисточники , и хватит врать , только за сентябрь НБУ скупил почти 1 млрд долларов - и это не помогло зеленому - он продолжил падать а гривна продолжила укрепляться.
штучный загон был на 28-40 имени пети порошенко и его подельницы лерки 200 баксов сбежавшей из страны. Гривна без этих прохвостов укрепляется уже более года, и выкупленные 4 млрд свыше проданных за текущий год , так и не помогли удержать гри на уровне пети+леры 27-28.
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:45
Surfer, если двоим очевидны разные вещи, то спорить не о чем. Занёс тему в закладки, чтобы вернуться к ней, скажем, в январе. Вот как раз год и истечёт. Если к этому моменту курс устойчиво будет 27 и выше - это будет достаточный намёк, что тренд как-то не на укрепление гривны? Или подождём до 50?
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:21
moveton Аналогично, коллега!
Поставил напоминание зайти сюда в январе, поинтересоваться, какие новые анекдоты про "Петьку и Лерку" появились в народе, и самое главное, как они, окаянные, будучи не у власти, умудряются до сих пор влиять на курс
Прогноз на январь - диапазон 27.5 - 29
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:29
А, то есть аргументы все-таки кончились. Понимаете, я доказывал здесь на протяжении 5 лет, с уровней 27-28 о недооцененности гривны. И Укрепление гривны на 4грн с 28 до 24 для меня абсолютно не явилась сюрпризом, в отличие от местного большинства. Всплески подобные нынешним абсолютно очевидно деланные вручную возможны и далее для загона оленей и их последующей стрижки. Так что уровень в 27 на НГ - вообще ни о чем . но не протоив вернуться к этому разговору и в Январе.
Хотя с момента начала укрепления гривны уже давно истек год , далеко ходить и чего то ждать не надо - это уже довольно значительный тренд.
И еще пару цифр и маленький график фактически за 2 года, для уяснения ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО тренда, для тех, кто еще руководствуется реальными аргументами а не эмоциями
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:54
Я могу только посочувствовать такому занятию на протяжении пяти лет потому, что если построить график не за год, а таки за 5 лет, то видно, что с начала 2015го по конец 2018го (т.е. четыре года из пяти) гривна скорее всё таки падала. Не явилось в этом году ослабление сюрпризом и замечательно. Значит спекульнул удачно и заработал кучу денег.
Аргументов, разумеется, нет потому, что не ясно какие они вообще могут быть. А если поднятие доллара до устойчивых 27+ через три месяца продолжает укладываться в посыл "гривна недооценена и обязательно будет укрепляться", то я могу с такой универсальной теорией только согласиться. Она, конечно, провалит при этом критерий Поппера, но кого это волнует, правда?
Додано: Сер 02 жов, 2019 23:38
Критерий поппера - это заявлять что 27 на новый год может указывать на какой то тренд , хотя я уверен что никаких экономических причин для него нет - при 100% манипулируемости рынка и оленях, согласных мести бакс по 25,5 который им нафиг был не нужен по 24,08, и говорить о том что гривна 4 года росла и только год падала, не замечая что только за этот последний год гривна УЖЕ отыграла уровни предыдущих прошедших лет - 16,17,18, кроме 15, даже с учетом этого рукотворного псевдоотскока.
Додано: Сер 02 жов, 2019 23:42
Абсолютно нет, безмозглые олени согласные с 2015 мести бакс по 27-40 никуда ведь не делись, они и метут сегодня бакс по 25,5, который им был даром не нужен па 24,1 три дня назад - паника , жадность и глупость , при отсутствующей реальной экономической обоснованности - ничего удивительного, все как обычно - теми же силами и теми же глупцами курс был загнан до 27 и выше.
Додано: Чет 03 жов, 2019 00:21
А я не говорил, что 27 на новый год что-то указывает. Я спрашивал хватит этого для опровержения теории или надо что-то ещё? Что эта теория бесполезна для предсказывания курса - это мы уже выяснили. Уже речь о чистой игре ума. Критерий Поппера - это наличие в принципе возможности опровергнуть теорию. Если такой возможности нет, то это не научная теория, а просто учение. В принципе, ничего страшного. Вон, целый Советский Союз на учении Маркса построили и даже гордились его единственным "доказательством" "Учение Маркса всесильно потому, что оно верно".
Про экономические причины нужно очень сильно уточнять терминологию. Любой рынок 100% манипулируем и с оленями. Историй про это много и самая известная - это, пожалуй, про лондонскую биржу и битву при Ватерлоо:
IMHO, любая валюта ПЕРЕоценена. Все правительства в долгах, которые больше ЗВР, и если с них эти долги стребовать, то им ничего не останется, как ронять курс. Теоретически, возможны и недооцененые валюты, когда правительству наоборот, в целом кто-то должен (есессно, не формально, а так, чтобы отдал) и когда эти долги вернёт, валюта укрепится, но я таких стран не знаю. Так что можно говорить только о степени переоценености. Но даже если её как-то универсально определить, то прогноз курса из неё не вывести ввиду того, что да, на биржах торгуют исключительно олени США, при сохранении стабильного курса, относительно своего ВВП вполне может позволить огромный внешний долг потому, что олени знают, что для существенного вреда доллару этот долг должен потребовать кто-то масштаба Китая, а он вряд ли это будет делать. Они это знают и долг не требуют, круг замыкается. Для Украины такой же круг, только с обратным знаком: взяли долги, обвалили валюту, угробили веру на стабильность этой самой валюты, для следующих оленей надо обещать больше и они будут более пугливыми. Это не про текущий год, а в целом с 1991го. Ну тоже стабильность в некотором роде, чё. Периодически, конечно, на сравнительно короткое время укрепляется. В этом году у нас новое прогрессивное правительство, которое решило качели раскачать. Только уже начинает быть похоже, что обратный ход пойдёт прямо сейчас, а не через 3-5 лет на которые выписана основная масса ОВГЗ. В этом свои плюсы, конечно. Можно отмазываться, что Петя был совсем недавно и это всё ещё он виноват.
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