Банки не мають права використовувати номери телефонів українців для рекламних розсилок, не отримавши при цьому дозвіл абонента.
Дивися повний текст Використання банками номерів телефонів для розсилок без згоди абонента є незаконним – НБУ.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:42
Використання банками номерів телефонів для розсилок без...
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Дивися повний текст Використання банками номерів телефонів для розсилок без згоди абонента є незаконним – НБУ.
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:42
Ага! Пани Лобайчук, хочу услышать, как вы накажете Приватбанк, который звонит мне с завидным постоянством. Благодаря им, я открыл для себя функцию заблокировать номер.
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