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Використання банками номерів
телефонів для розсилок без...

Використання банками номерів телефонів для розсилок без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:42

Використання банками номерів телефонів для розсилок без...

Пропонуємо до обговорення:
Банки не мають права використовувати номери телефонів українців для рекламних розсилок, не отримавши при цьому дозвіл абонента.

Дивися повний текст Використання банками номерів телефонів для розсилок без згоди абонента є незаконним – НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:42

Ага! Пани Лобайчук, хочу услышать, как вы накажете Приватбанк, который звонит мне с завидным постоянством. Благодаря им, я открыл для себя функцию заблокировать номер.
d_orr
 
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