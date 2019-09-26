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Економіка України має
зростати через успішність...

Економіка України має зростати через успішність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:13

Економіка України має зростати через успішність...

Пропонуємо до обговорення:
Економіка України повинна зростати через успішність людського капіталу, і забезпечення цього буде одним із пріоритетів уряду на найближчі п'ять років.

Дивися повний текст Економіка України має зростати через успішність людського капіталу - Гончарук.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:13

Ещё два года и с такими ЗП и реформами в образовании некому будет учить.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:28

anton_gms С таким оттоком людей за границу, уже не осталось "человеческого капитала".
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:24

Re: Економіка України має зростати через успішність...

Введение дополнительных налогов однозначно поможет исправить ситуацию.
cia
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:39

cia Как четко подмечено))) даешь сумарный налог 100% +1 грн))))...Блин это уже всем очевидно что пдв нужно убрать, налог с оборота в районе 2-3% и сразу со всего снимать в банках сократив при этом налоговую. Нет блин уперлись рогом и тянут.
golllmax
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