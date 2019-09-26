Економіка України повинна зростати через успішність людського капіталу, і забезпечення цього буде одним із пріоритетів уряду на найближчі п'ять років.
Дивися повний текст Економіка України має зростати через успішність людського капіталу - Гончарук.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:13
Економіка України має зростати через успішність...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Економіка України має зростати через успішність людського капіталу - Гончарук.
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:13
Ещё два года и с такими ЗП и реформами в образовании некому будет учить.
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:28
anton_gms С таким оттоком людей за границу, уже не осталось "человеческого капитала".
Додано: Сер 02 жов, 2019 13:24
Re: Економіка України має зростати через успішність...
Введение дополнительных налогов однозначно поможет исправить ситуацию.
Додано: Сер 02 жов, 2019 13:39
cia Как четко подмечено))) даешь сумарный налог 100% +1 грн))))...Блин это уже всем очевидно что пдв нужно убрать, налог с оборота в районе 2-3% и сразу со всего снимать в банках сократив при этом налоговую. Нет блин уперлись рогом и тянут.
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